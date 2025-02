El Ayuntamiento se niega a acoger el triatlón porque la Federación pedía «el triple»

La Federación Extremeña de Triatlón decidió renunciar hace un par de semanas a la organización del Triatlón de Plasencia, que se suele celebrar en el mes de agosto en el parque del Cachón. Según explicó en un comunicado, el motivo era la falta de ... soporte económico: «Llevamos meses buscando financiación para poder llevar a cabo la organización de la decimosexta edición del Triatlón Olímpico de Plasencia, pero, debido a que no se tienen las garantías suficientes de poder contar con la financiación de la prueba, hemos decidido renunciar a la organización». Quedaba a disposición del Ayuntamiento para «poder continuar con el proyecto, buscando una empresa que pueda llevarla a cabo o cualquier club local que pudiera garantizar su organización».

Este martes, en sesión plenaria, el equipo de gobierno ofrecía su versión de los hechos. Según dijo Isa Blanco, concejala de Deportes, la Federación Extremeña le pedía el triple de lo que venía costando hasta ahora la prueba: «Nosotros tenemos una partida presupuestaria para el triatlón, con un tanto por ciento más, como hacemos con todas las partidas presupuestarias, porque sabemos que todo sube y las cosas que hacemos se encarecen, pero, hombre, hasta llegar a un cierto punto… No nos puede estar costando la prueba del triatlón, que lleva a cabo una federación extremeña, equis dinero y que de repente te lo suban al triple».

La edil de Deportes pedía «un poco de coherencia», ya que, según dijo, el Ayuntamiento no solo aporta una cantidad de dinero a los colectivos que organizan eventos deportivos, «la máxima que se puede», sino que también cede de forma gratuita las instalaciones municipales.

«Yo ya tengo mucha experiencia con las federaciones, he trabajado muchos años en una federación extremeña y en una española, y sé cómo funcionan, sé cuáles son sus intríngulis internos. Y, sinceramente, me da muchísima pena no llevar a cabo el triatlón, porque es una prueba muy interesante para nuestra ciudad, pero lo que no podemos hacer es que ahora nos pidan el oro y el moro por llevar a cabo un triatlón que hasta ahora hemos llevado a cabo unas condiciones óptimas y con un presupuesto bastante considerable», explicó Isa Blanco, que espera que el año que viene se vuelva a celebrar a través de los clubes de la ciudad y no a través de la federación, «ya que creo que es mucho más enriquecedor, participa mucho más la ciudadanía y participan los clubes que aquí están entrenando y están trabajando».