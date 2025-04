El Ayuntamiento llevará a Adif al juzgado si no paga el arreglo del muro de Factor

El arreglo del muro de la calle Factor, que es la de la estación de tren, no ha salido aún a licitación pero su coste rondará los 150.000 euros aproximadamente, según el proyecto que ha elaborado un ingeniero de caminos, canales y puertos y que ha costeado el Ayuntamiento, que quiere que Adif asuma la mitad de la cuantía.

Según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro, los daños ocasionados en el muro y que obligaron a su derribo en abril de 2020 no son solo atribuibles a las patologías previas existentes, sino también a los daños derivados de las obras de reforma de la estación de tren acometidas por Adif. Motivo por el que «mantenemos que debemos pagar el arreglo a partes iguales».

Hasta el momento Adif no ha respondido a la petición municipal, que el alcalde ha trasladado a los responsables de la entidad tanto de manera oral como por escrito, y aunque el Ayuntamiento licitará y asumirá la obra, está previsto que lo haga en las próximas semanas, sigue reclamando el pago de la mitad, ha dejado claro esta semana Fernando Pizarro. «Si Adif no acepta y no abona lo que entendemos que le corresponde, y tenemos constatado que las obras de la estación causaron daños en el muro, llevaremos la reclamación a los tribunales», explica el alcalde.