El Ayuntamiento justifica el desmontaje del parque infantil de la Rana

El Ayuntamiento de Plasencia ha salido al paso de las críticas de los usuarios por el desmontaje del parque infantil situado junto a la fuente de la Rana y ha explicado que la medida se debe al «deterioro» que presentaban las instalaciones, que «no cumplían las normativas de seguridad vigentes». El Consistorio asegura que la retirada se ha realizado «priorizando la protección de los menores» y que en su lugar se instalará «un nuevo parque homologado, moderno y totalmente adaptado a los estándares actuales».

Según dijo, los niños y niñas de la zona podrán seguir disfrutando de un espacio de ocio en el cercano parque de la Coronación, cuya apertura está prevista «en las próximas semanas», dentro de la primera fase del plan de renovación de parques.

Además, el Ayuntamiento recuerda que «en el propio parque de la Rana existe otra zona infantil que permanece en uso», donde próximamente se realizarán actuaciones para reforzar la seguridad. El gobierno local subraya su «compromiso con el bienestar y la seguridad de los niños y niñas» y agradece «la comprensión y colaboración de los vecinos».