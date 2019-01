El Ayuntamiento de Plasencia inicia los trámites para devolver el matadero a la Junta Imagen del estado en que se encuentran diversas dependencias del matadero, cerrado hace ya dos años en la ciudad. :: david palma El edil de Servicios Municipales asegura que no se va a asumir el mantenimiento del inmueble más tiempo ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 2 enero 2019, 07:56

«Sería un regalo de Reyes perfecto para Plasencia», afirma el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla. Se refiere al arreglo del matadero, que lleva dos años cerrado, y que requiere una inversión de 750.000 euros para ponerlo a punto y que pueda volver después a prestar servicio a las comarcas del norte extremeño. Es, por eso, una petición que el equipo de gobierno lleva mucho tiempo reclamando al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Sin embargo, como hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna, «ya he dado la orden oportuna a los técnicos para que pongan en marcha los trámites precisos para devolver el matadero a la Junta de Extremadura», anuncia el concejal popular.

Pérez Escanilla explica que «el edificio es de su propiedad y, por eso, es la administración que tiene que hacer la inversión precisa en él». En caso de no hacerlo, «como todo parece indicar, y que la Junta no asuma esta inversión, le devolvemos el matadero porque no podemos asumir su mantenimiento sin que preste servicio y, además, así volveremos a ingresar impuestos por él, porque ahora está exento del IBI».

El matadero abrió sus puertas en el año 2002 y ha funcionando bien, según Escanilla, hasta que hace dos años cerró sus puertas «por las múltiples deudas que contrajo el entonces adjudicatario, que nos obligó a rescindir el contrato y a no prorrogárselo más».

Desde entonces el Ayuntamiento ha reclamado en numerosas ocasiones ayuda a la Junta para adecentarlo y volverlo a sacar a licitación. «Porque es un servicio bueno para la ciudad y para el sector ganadero de la zona, que supondría la creación inmediata de entre ocho y diez puestos de trabajo y que contribuiría a fijar población en la zona».

Desde su punto de vista, la inversión de 750.000 euros, en que se ha cifrado el arreglo preciso para su puesta a punto, «es algo que puede asumir la Junta, pero no el Ayuntamiento y no solo porque no tengamos dinero para ello, sino porque no es un edificio municipal». Para el edil de Servicios Municipales, la Junta está a tiempo de rectificar. «No invertir es una mala decisión», resume. Según sus datos, en el último año en servicio, «más de 10.000 cabezas pasaron por el matadero, por lo que está garantizada su viabilidad con una gestión correcta».

La pelota sigue en el tejado de la Junta, «pero como parece que no va a tener solución y el convenio de explotación que firmamos terminó en 2017, hemos iniciado los trámites para devolver el matadero a su propietaria, que es la Administración autonómica», zanja Escanilla.