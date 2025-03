El Ayuntamiento impermeabilizará el pabellón del cementerio que tiene filtraciones

REDACCIÓN PLASENCIA. Lunes, 30 de enero 2023, 07:59 Comenta Compartir

Familiares de personas enterradas en el último pabellón levantado en el cementerio municipal de Santa Teresa han exigido al Ayuntamiento una actuación urgente ante las filtraciones que hay, «porque está saliendo materia orgánica de los nichos y esto es intolerable y un problema de salud pública», ha denunciado públicamente Almudena Arroyo, una de las personas afectadas.

Este pabellón, a diferencia del resto, «no tiene tejas ni soportales, ninguna protección, los nichos están al descubierto», y es el motivo por el que se están produciendo filtraciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento asegura que está trabajando en una solución, que pasa por impermeabilizar la cubierta. En ello se invertirán 5.000 euros y para ejecutar el trabajo se ha solicitado presupuesto a tres empresas especializadas. No obstante, «hasta que el cemento no esté seco, tras las lluvias y las bajas temperaturas, no se podrá colocar la tela asfáltica», explican fuentes del equipo de gobierno.

El problema en este pabellón del cementerio, según los afectados, surgió hace dos años, cuando se levantó. Desde entonces los familiares que tienen allí a sus seres queridos han venido solicitando unas mejoras que ahora se van a acometer.