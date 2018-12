El Ayuntamiento de Plasencia ignoró las alegaciones de los dueños de las 'casas de los Sánchez' Raúl Iglesias Durán, ayer en la sede del PSOE. :: andy solé El PSOE critica que el PP no negociara un acuerdo con los propietarios de las viviendas durante la tramitación del PGM ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 14 diciembre 2018, 08:03

Junta y Ayuntamiento tienen que pagar a partes iguales hasta un máximo de 1.957.948 euros a los propietarios de las conocidas como 'casas de los Sánchez', en la avenida Juan Carlos I. El Supremo ordena a las dos administraciones que negocien con los dueños la indemnización que tienen que recibir porque, al igual que ya había sentenciado el TSJEx, afirma que se les debe recompensar por haber catalogado sus viviendas. Puesto que esta protección, incluida en el Plan General Municipal (PGM) aprobado en 2015, les impide obtener ningún beneficio económico por sus casas, porque están obligados a conservarlas como están.

El Ayuntamiento argumentó la catalogación por el interés arquitectónico de unas casas levantadas en los años treinta del siglo pasado, a pesar de que los propietarios de las mismas se opusieron, como ayer recordó el candidato socialista a la Alcaldía, Raúl Iglesias, y para quien esa catalogación «es un capricho». Los propietarios de las casas presentaron alegaciones a la catalogación durante todos los periodos en los que la tramitación del PGM se lo permitió y en ninguna sola ocasión obtuvieron respuesta, más que el silencio administrativo por parte del Ayuntamiento entendido como rechazo. Por eso, con la aprobación definitiva por parte de la Junta, «entonces también gobernada por el PP», recordó Iglesias, los propietarios no tuvieron otra salida más que acudir a la vía judicial. La que les da la razón y obliga a las administraciones a indemnizarles.

«Esto demuestra que la capacidad de gestión del PP está agotada», resumió ayer Raúl Iglesias. No solo porque se desatendieron sus alegaciones, sino porque durante toda la tramitación el equipo de gobierno no intentó en ningún momento negociar con la propiedad, llegar por tanto a un acuerdo que evitara la vía judicial. Ni siquiera después de la primera sentencia del TSJEx del pasado abril. Como también hizo la Junta, optó por recurrir al Supremo, aunque en el caso del Ayuntamiento su escrito no fue admitido a trámite porque no argumentó de forma correcta la impugnación y, además, fue condenado a pagar las costas procesales.

«Por eso pido al PP sensatez y contacto con los ciudadanos, que dialogue y busque una salida negociada», demandó Iglesias, para evitar un nuevo desembolso «a cargo de todos los placentinos».