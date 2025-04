El Ayuntamiento estudiará medidas legales para recuperar el Mundial-82 La Territorial no ha respondido a la petición de devolución del terreno tras el incumplimiento del convenio a causa de la falta de uso

Aspecto actual del Mundial-82, cuya cesión a la Federación Extremeña no expira hasta 2032.

29 de septiembre 2024

El Ayuntamiento de Plasencia estudiará recurrir a medidas legales y políticas si la Federación Extremeña de Fútbol no devuelve a la ciudad el campo ... del Mundial-82, a pesar de que no tiene por qué hacerlo hasta 2032, cuando finalicen los cincuenta años de cesión. Sin embargo, el Consistorio placentino entiende que la Territorial no está dando uso al terreno de juego y, por tanto, está incumpliendo el convenio.

El objetivo del Ayuntamiento de Plasencia es que se pueda edificar el norte de la ciudad a través de las parcelas colindantes entre la zona de La Serrana y la avenida de Salamanca. Es algo que lleva pretendiendo desde hace 18 años. Sin embargo, algunas de las empresas que adquirieron esos terrenos en 2006 han considerado que no les ha salido rentable construir en estas dos décadas. El caso ha llegado a la vía judicial. A la espera de que la Justicia desenrede un ovillo enmarañado desde hace 18 años, el equipo de Gobierno está explorado nuevas posibilidades en esa avenida de Salamanca. Una de ellas es construir en el campo de fútbol del Mundial-82, sin uso desde hace cinco años. Es un suelo que, en el Plan General, está planteado como ampliación para la construcción de nuevas viviendas. Por este motivo, el Ayuntamiento escribió hace unos meses a la Federación para que, «de manera amistosa y de manera leal, dado que no usa ese espacio para lo que estaba cedido, lo devuelva antes del plazo que tiene obligación de hacerlo para que se pueda sacar al mercado», apuntaba José Antonio Hernández el pasado mes de julio. Dos meses después, la novedad es que no hay novedades. «No han contestado», explicaba Hernández el pasado miércoles. «Intentaré contactar con el nuevo presidente y saber si definitivamente están por la labor y tienen la voluntad. Vuelvo a hacer un llamamiento a que atiendan ese escrito y no haya que hacer ninguna gestión más. Hago ese llamamiento para que atiendan la devolución a la ciudad de ese suelo que no están usando», insistía el edil. En caso de que la Federación no atienda a la petición de devolución o lo haga de forma negativa, el Ayuntamiento de Plasencia estudiará la aplicación de otro protocolo. «Si no lo hacen de manera voluntaria, que es como lo hemos planteado, ya llevaremos a cabo otro tipo de medidas, legales y también políticas, posiblemente», aseguraba Hernández. El Ayuntamiento quiere anticipar esa devolución a tenor del abandono que sufren esas instalaciones deportivas, convertidas en una especie de explanada de matorral bajo: «No está cumpliendo su función. Y en el convenio se decía claramente que se cedía por 50 años para habilitarlo como campo de fútbol y utilizarlo. A la vista de todos está que el campo no está siendo usado». El equipo de Gobierno había insinuado a la Federación Extremeña de Fútbol esa devolución en años anteriores, pero ahora es la primera vez que lo hace por escrito. «En múltiples ocasiones, desde la Federación han planteado hacer nuevas instalaciones aquí pero, tristemente, de momento no se han hecho», decía José Antonio Hernández.

