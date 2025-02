El Ayuntamiento estudia ubicar ciclos de FP en el viejo colegio de San Miguel

El nuevo CEIP San Miguel Arcángel, actualmente en obras, abrirá sus puertas al alumnado al comienzo del curso 24/25. Cuando se culmine, se ... habrán invertido unos 2 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 300.000 para equipar, este verano, las aulas de este centro de atención educativa preferente que atiende a 300 alumnos. Una vez que inaugure sus instalaciones, mandará al dique seco el vetusto edificio de la plaza del Ahorro.

Cuando los colegios de educación infantil y primaria se quedan sin actividad docente, ya sea por traslado o por supresión de la actividad, los edificios pasan a ser propiedad del Ayuntamiento y se convierten en infraestructura municipal. Y en esas anda el Consistorio, pensando qué utilidad da a un centro que tiene tres plantas y ocupa toda una manzana en el corazón del barrio de San Miguel.

«Siempre hemos defendido la idea de que, habida cuenta de la necesidad de crecimiento en formación profesional y teniendo una infraestructura que está en buenas condiciones, podríamos usarlo para ubicar ciclos de FP. Aunque su construcción más importante es de finales de los 60, con ampliaciones sucesivas a lo largo de los 80, está en buenas condiciones para seguir albergando actividad docente», señalaba Fernando Pizarro.

Para el alcalde, uno de los destinos que podría tener el viejo colegio de San Miguel es convertirse en sede de una posible ampliación de los ciclos formativos en la ciudad, que siempre debería depender de un instituto actual: «No puede ser un centro nuevo, sino que debe relacionarse directamente con un centro de secundaria ya existente. En este caso, y por cercanía, sería el Sierra de Santa Bárbara, que ya tiene una gran experiencia en la formación profesional».

Otra idea que está sobre la mesa es el traslado del Centro de Educación Permanente de Adultos, que igualmente imparte formación profesional. «Y para impartir formación profesional, lo que hay que tener es sitio para desarrollar los ciclos formativos. Si no hay sitio, no se pueden desarrollar», explicaba Fernando Pizarro.

«Ese es el mayor problema que tienen los centros de secundaria, que muchas veces carecen del sitio necesario que cumplan los preceptos del decreto para desarrollar un ciclo formativo. Y, por lo tanto, ese traslado del Centro de Educación Permanente de Adultos también es muy importante para que pueda crecer», insistía el primer edil.

Actualmente el CEPA está encontrando una limitación de espacios en el edificio donde se ubica, en los antiguos sindicatos, junto al cuartel de la Guardia Civil: «Yo creo que su futuro no es ese, porque allí no se puede crecer más; su futuro es el traslado. Entonces, esas dos cuestiones están sobre la mesa y hay que abordarlas con el nuevo equipo de la Consejería de Educación, que siempre son proclives a tratar estos temas».

Y aunque la solución no parece inminente, Fernando Pizarro no quiere que, en este compás de espera, el edificio se quede cogiendo polvo: «Seguiremos analizando cuáles son las posibilidades, pero mientras eso ocurre, el edificio no se quedará vacío. El edificio tendrá otros usos, sobre todo usos sociales que nos permitan seguir manteniendo el edificio abierto y en buenas condiciones».