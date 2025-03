El Ayuntamiento de Plasencia encargará a una empresa externa la tasación de la Casa del Deán

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para contratar una valoración externa de la Casa del Deán, para que sea una empresa experta en tasaciones la ... que establezca el precio del edificio histórico y de propiedad municipal que está ubicado en la calle Blanca, y cuyo alquiler quiere sacar a licitación para que tenga un uso hotelero. «Esto lo vamos a hacer porque así se establece en el reglamento interno de funcionamiento del que nos hemos dotado en el Ayuntamiento, no porque lo diga el PSOE», ha asegurado el alcalde, Fernando Pizarro.

El primer edil responde a la crítica lanzada por el líder de la oposición, el concejal socialista Alfredo Moreno, quien ha acusado al PP de «regalar» la Casa del Deán por establecer su alquiler en el mínimo que permite la ley, en un 6% de su valor y que éste haya sido fijado en 750.161 euros cuando en el inventario municipal el valor que se le da al inmueble, de 1.251 metros cuadrados, asciende a 939.832 euros.

«Ese valor no lo he puesto yo, como no pongo el precio de ninguna parcela ni de ningún solar en la ciudad; ha sido establecido por el arquitecto municipal en base a un análisis del mercado», ha detallado el alcalde. «Porque a veces, y tampoco lo digo yo, los inmuebles históricos se devalúan con el paso del tiempo; el Gobierno lleva años tratando de vender el Castillo de Maqueda y cada vez lo saca por un precio inferior».

En cualquier caso, «es pertinente encargar a una empresa externa una tasación de la Casa del Deán, porque insisto en que así se establece en nuestro reglamento de funcionamiento interno que hay que proceder en estos procesos, y por eso lo vamos a hacer; y esta nueva tasación no devalúa la elaborada por el técnico municipal, sino que simplemente la va a complementar», ha matizado el alcalde.

Licitación del alquiler

No obstante, la nueva tasación no está aún encargada, «vamos a iniciar el proceso con la propuesta de gastos», por lo que no hay fecha para la licitación del alquiler de la Casa del Deán. «Lo importante es hacer un expediente completo y preciso, la licitación saldrá cuando esté concluido y ya veremos si hay empresas o no interesadas en ella, en alquilar o no este edificio», ha dicho Fernando Pizarro.

En una licitación, ha querido dejar claro por último el alcalde, «que afecta exclusivamente a la Casa del Deán, no al Palacio del Doctor Trujillo, porque en el inventario podrá aparecer, pero no es de propiedad municipal, pertenece al Ministerio de Hacienda, que nos ha cedido su uso, pero no podemos alquilarlo».