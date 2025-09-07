El Ayuntamiento destina 20.000 euros en ayudas para colectivos vecinales

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo para que las asociaciones de vecinos de la ciudad puedan solicitar ayudas económicas destinadas a respaldar las actividades que hayan realizado o vayan a realizar a lo largo de este 2025. En total, se repartirán hasta 20.000 euros, la misma cantidad de los últimos años, aunque la junta de Gobierno local se reserva el derecho de no gastar toda esa cantidad. En cualquier caso, ninguna misma entidad podrá recibir más de 4.000 euros.

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones inscritas en el Registro municipal que estén al día en sus obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y el propio Consistorio. También deberán haber justificado correctamente las ayudas obtenidas en años anteriores y cumplir con lo establecido en la Ley General de Subvenciones, que regula estos procesos a nivel nacional.

El objetivo principal de estas ayudas es reforzar el movimiento vecinal, fomentar la participación ciudadana en la vida de la ciudad y colaborar con los gastos de funcionamiento de unas asociaciones que desempeñan un papel fundamental en los barrios, donde generan espacios de encuentro y actividades que enriquecen la convivencia.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Plasencia, en la nueva sede de la Puerta Talavera, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo para hacerlo es de treinta días naturales a contar desde la publicación oficial en el Boletín de la Provincia de Cáceres y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que tuvo lugar el 3 de septiembre. Por tanto, las asociaciones interesadas podrán entregar la documentación hasta el viernes 3 de octubre inclusive.