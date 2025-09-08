El Ayuntamiento destina 11.000 euros a colectivos de mujeres en 2025

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto la convocatoria de subvenciones para las asociaciones que desarrollen actividades en favor de las mujeres y la igualdad de género durante 2025. El importe total destinado asciende a 11.000 euros, con un máximo de 3.000 por entidad, según recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estas ayudas están dirigidas a asociaciones que formen parte del Consejo Municipal de la Mujer. El objetivo es fomentar proyectos que promuevan la igualdad, la participación y el movimiento asociativo, además de cubrir gastos de funcionamiento. Se valorarán las solicitudes en función de criterios como la implantación de proyectos innovadores contra la violencia de género, la inserción laboral o la promoción de la cultura y el ocio saludable. Las asociaciones dispondrán de treinta días naturales para presentar sus proyectos a través de medios electrónicos.