El Ayuntamiento desconoce lo que debe a los policías locales por horas, noches y festivos

Aunque pueda resultar extraño, o cuando menos sorprendente, lo cierto es que el Departamento de Personal no sabe lo que el Ayuntamiento adeuda a los policías locales de la ciudad por las horas extraordinarias, las noches y festivos que han trabajado desde diciembre de 2018 hasta el momento. Casi ocho meses de deudas cuyo pago los agentes llevan el mismo tiempo reclamando.

El alcalde, Fernando Pizarro, les garantizó el pasado junio que su situación se arreglaría después de que tomara posesión «en una reunión que mantuvimos con él», afirman los policías.

La realidad no solo es que un mes después siguen sin cobrar, sino que el departamento de Personal del Ayuntamiento no sabe a día de hoy siquiera cuánto se debe a los policías locales. Aunque los agentes llevan reclamando que se les dé a conocer la cuantía no hace un mes, sino desde comienzos de este año y ya han pasado casi siete meses.

Los refuerzos

Por eso, por el momento, no se sabe cómo se hará frente a esta deuda, puesto que se desconoce su alcance, de la misma manera que tampoco sabe el equipo de gobierno cómo pagar a los policías locales que vinieron a trabajar a Plasencia durante la Feria de 2018.

No solo, en este caso también, cómo pagar, sino cuánto hay que pagar. Porque, también sorprendentemente, Personal no sabe ni cuántos agentes vinieron, ni de qué localidades procedían ni cuántas horas trabajaron. Cuestiones, por el contrario, que sí saben los ayuntamientos a los que pertenecen esos agentes. De hecho, el equipo de gobierno de Plasencia parece que se va enterando de cuáles son sus deudas a medida que le llegan los requerimientos de esos ayuntamientos.

Por el momento, de dos. Por eso ya sabe que, se hiciera como se hiciera la contratación de esos agentes, la realidad es que trabajaron en la ciudad y que, por eso, tendrá que pagar 5.000 euros a los policías de Coria y 3.000 euros a los de Trujillo. Porque los consistorios de ambas localidades ya han pedido al Ayuntamiento que pague lo que debe a sus agentes, detallando además el número de policías que vinieron y las horas que trabajaron en la ciudad. Lo han tenido que hacer porque esos agentes llevan esperando más de un año a que Plasencia les pague lo que les debe por un trabajo que realizaron en la Feria de 2018.