El Ayuntamiento contratará un técnico medioambiental

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 2 de junio 2023, 08:10 Comenta Compartir

Como ya anticipó el día anterior, el grupo municipal de Unidas Podemos manifestó en el penúltimo pleno de la actual legislatura su profundo malestar por la decisión del Ayuntamiento de Plasencia de renunciar al programa de Ciudades Saludables y Sostenibles de la Junta.

«Pizarro decía en campaña que él representaba a todas las personas de Plasencia, pero lo último que hace en esta legislatura es sacar a Plasencia de la red de Ciudades Saludables y Sostenibles. Es un absoluto error y se ve las prioridades que tiene», señalaba Mavi Mata, edil de Podemos.

Fernando Pizarro respondió a Mata diciendo que «me da la sensación de que le preocupa más la persona que ocupa ese puesto que realmente el programa». El alcalde enumeró los objetivos de la iniciativa (hacer controles de calidad del agua, evaluar la calidad del aire, realizar estudios sobre licitaciones en zonas verdes, elaborar programas de crecimiento activo o tramitar subvenciones de ámbito ambiental) y dijo que «gran parte de estos objetivos no se han podido cumplir en estos años».

El programa de Ciudades Saludables y Sostenibles supone una inversión de 60.000 euros, de los cuales solo un tercio lo aporta la Junta. «Si no somos capaces de cumplir los objetivos del programa, estoy malgastando un dinero que no me puedo permitir», insistía Pizarro.

Como alternativa a este programa, el Ayuntamiento va a sacar a concurso una plaza que «invierta bien el dinero, que sea un empleo estable y de un perfil técnico que permita afrontar los retos medioambientales».

En este sentido, Mavi Mata ha aseverado que ambos trabajadores, el del programa y el nuevo trabajador del Ayuntamiento, pueden coincidir y complementarse: «Que no hubiera un técnico de medio ambiente hasta ahora es una vergüenza. Y ahora, para sacar esa plaza tan necesaria, se carga un puesto de trabajo».