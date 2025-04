El Ayuntamiento comprará otros cuatro autobuses de segunda mano

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Sábado, 6 de abril 2024, 08:41 Comenta Compartir

No hay sesión plenaria en la que no aparezca, en el turno de ruegos y preguntas, la inquietud por saber cuándo van a llegar los nuevos autobuses a Plasencia. Y la de ayer, correspondiente al mes de marzo, no fue diferente. Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos, volvió a interrogar a David Dóniga por la fecha exacta en la que la cooperativa Los Arcos podrán contar con los vehículos para poder reactivar las tres líneas.

«La llegada ya es inminente», dijo el concejal de Transporte Urbano, tal y como explicó a mitad de semana. Entonces, señaló que solo falta por solventar pequeños trámites burocráticos.

De momento, van a llegar cinco autobuses de segunda mano procedentes de la capital de España. El Ayuntamiento había pujado por diez autobuses que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid había retirado de circulación, que sacó a licitación por 25.724 euros (con IVA). Por ahora, la ciudad solo va a adquirir la mitad de la flota.

Los autobuses son de gas natural comprimido, de la marca MAN y el modelo 313FGNC, carrozado por Castrosúa. Tienen capacidad para acoger hasta 93 viajeros (33 sentados y 60 de pie), miden 12 metros de largo y se trata de un vehículo ecológico mejorado (VEM). La EMT los adquirió en el año 2010 y actualmente tienen entre 570.456 y 711.355 kilómetros. «Estamos a punto de tenerlos aquí. Faltan los últimos trámites burocráticos para que lleguen los cinco autobuses de gas comprimido. No creo que falte mucho», aseveraba Pizarro.

A ellos, según el acalde, en las próximas semanas «se sumarán otros cuatro que vienen de otra ciudad, en este caso de Alicante», sin descartar que la ciudad compre la otra mitad de la flota de la EMT de Madrid: «Es muy posible que en otoño tengamos la posibilidad de conseguir, en virtud de cómo funcionen los cinco que vienen ahora de Madrid, otros cinco si la evaluación que hace la cooperativa es acertada».

Pizarro puntualizó también que sigue en marcha el proceso de licitación de otros dos minibuses eléctricos. Estos sí serán nuevos.