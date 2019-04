El Ayuntamiento placentino busca financiación para construir el vial de las huertas Miralvalle, uno de los centros donde se invertirá. :: hoy Es requisito para poder ceder a la Junta los terrenos en los que se construirá el nuevo colegio con una inversión de 4,5 millones de euros ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 17 abril 2019, 08:09

La Consejería de Educación tiene pendientes inversiones en la ciudad de Plasencia por valor de 7.569.583 euros. Se trata de obras que están comprometidas e incluidas en su programación, como se indica desde el departamento que dirige Esther Gutiérrez. Y la más importante de ellas, por su cuantía, corresponde al nuevo colegio que se quiere construir en las huertas. Tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros, pero Educación indica que no se puede poner en marcha «porque seguimos sin la documentación completa de la disposición de los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Junta».

Esa disposición no ha sido posible hasta la fecha, porque no se ha cerrado cómo se ejecutará el vial de las huertas, «y es un requisito que nos piden a nosotros», explica el alcalde, Fernando Pizarro. Por eso, el Ayuntamiento está buscando la financiación precisa para poder ejecutar el vial. «Tratamos de poder hacerlo con fondos europeos, pero no fue posible; hemos pedido a la Diputación y a la Junta que nos ayuden, porque se trata de una obra que tiene un coste superior al millón y medio de euros, pero tampoco han atendido nuestra petición», añade Pizarro. Por eso, «seguimos buscando la fórmula para lograr la financiación para este vial».

Más allá de esta obra, la Consejería de Educación detalla que el resto de las actuaciones pendientes afectan al centro de educación infantil Gloria Fuertes, al colegio San Miguel, a Miralvalle, Ramón y Cajal y el colegio del Pilar.

En el primero está proyectado cambiar la caldera y realizar otras mejoras por valor de 20.000 euros. En cuanto a San Miguel, construir un nuevo aulario para reagrupamiento y otras reformas con un presupuesto de 2.200.000 euros. En la actualidad se está a la espera de que se entregue el proyecto.

En cuanto al colegio de Miralvalle, se incluyen mejoras varias como cambio de la carpintería metálica, persianas y carpintería interior, entre otras, por 644.772,71 euros. Se trata de una obra que ya tiene licencia, según se indica desde la Consejería de Educación.

En el colegio Ramón y Cajal se invertirán 133.030 euros en mejoras en la accesibilidad, construcción de un porche y reparación del vuelo de la cubierta. Es una obra que también tiene ya licencia. Y, por último, en El Pilar, se construirá una escalera de emergencia y un porche de comunicación entre infantil y primaria con 71.781,11. La actuación tiene licencia y está a punto de sacarse a licitación.

El resto de las obras que también tienen ya licencia, según Educación, se sacarán «conforme se vaya evaluando la urgencia y las distintas necesidades que hay en la extensa red de centros de la región».