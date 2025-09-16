HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SUBVENCIONES

Ayudas municipales de 10.000 euros a entidades juveniles de Plasencia

J. C. R.

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades juveniles para el ejercicio 2025, publicada en el Boletín de la Provincia. El programa cuenta con un presupuesto total de 10.000 euros, con un límite de 2.500 euros por proyecto y hasta un 75% del coste total de la actividad. Los proyectos podrán presentarse en tres bloques: igualdad, integración, empleo o prevención de la violencia; salud, hábitos saludables y movilidad; y actividades de asociacionismo, cultura, medio ambiente, ocio y nuevas tecnologías.

