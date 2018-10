«Sin la ayuda de Plasencia entera no habríamos superado el incendio» Ainhoa, Eladio, Lourdes, la pequeña Iraya y Aitana, en el piso reformado tras el fuego. :: d. palma Eladio y su familia recuperan su vida en el barrio de San Miguel después de que el fuego les dejara en la calle ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 28 octubre 2018, 09:47

Hace pocos días recibieron nuevos regalos, los últimos por el momento. Llegaron de la mano, esta vez, de la peña placentina del Atlético de Madrid y han emocionado a Eladio y a su familia.

«En el incendio perdimos todo, también la placa que me dieron cuando cumplí ocho años en la peña; un regalo que me hacía muchísima ilusión porque soy del Atleti», reconoce Eladio León Santiago.

Pero de esta asociación ha recibido más que la placa. «Dos exjugadores tuvieron conmigo un gesto que tampoco olvidaré jamás». Eusebio le dio la bolsa con embutidos y vino que le había tocado a él y Marcelino, dos entradas para ir al Wanda Metropolitano.

«Nos han regalado dos entradas para ver al Atleti en el Wanda; estamos muy emocionados»

«Ya las tenemos, iremos mi mujer y yo el 10 de noviembre al nuevo estadio del Atleti a verle jugar contra el Bilbao; estamos emocionados de verdad, no tenemos palabras de agradecimiento, aún siguen las muestras de cariño con nosotros», afirma este placentino. Las muestras que comenzaron con rotundidad y de forma masiva cuando Eladio y Lourdes y sus cuatro hijas se quedaron en la calle, literalmente con lo puesto.

Un cortocircuito arrasó de forma completa su piso de la plaza del Ahorro, en el barrio de San Miguel. Hace poco más de un año que han vuelto a la vivienda, cuando las obras de reforma terminaron. «Pero sin la ayuda de Plasencia entera, no hubiéramos podido superar el incendio ni retomar nuestra vida, porque el dinero del seguro no daba para todo ni mucho menos», afirma Lourdes Torres.

«Plasencia se volcó», confirma Eladio. «Encontramos mucha familia en esta ciudad sin ser de sangre y es algo que no podemos olvidar; familia nueva que hoy sigue pendiente de nosotros y que sabemos que podemos acudir a ella si fuera preciso», coinciden ambos.

Asociaciones, colectivos varios, colegios, vecinos de San Miguel y de otros muchos barrios de la ciudad... «la ola de solidaridad que nosotros sentimos es algo que no se puede explicar y que siempre seguirá con nosotros». Comida, ropa para ellos y sus hijas, muebles y algunos donativos, «pocos porque no queríamos dinero», han ayudado mucho a esta familia numerosa en uno de los momentos más duros que han pasado y que todavía hoy, cuando ya han transcurrido muchos meses y han vuelto a la casa, les sigue provocando angustia.

«Yo aún no me he recuperado», reconoce Lourdes. Cada día comprueba una y otra vez los enchufes de la casa, «necesito asegurarme de forma permanente que no hay nada enchufado, ningún aparato». Y a todos les cuesta dormir del tirón. «La pequeña estuvo mucho tiempo llorando por las noches y nosotros nos despertamos al menor ruido, ya nada es igual». Aun así luchan cada día por recuperar la normalidad que el fuego les arrebató y continúan contando para ello «con el apoyo impresionante de una ciudad entera, un cariño que reconforta». El que les llegó y llega desde un sinfín de colectivos, «y a los que no queremos nombrar, porque se nos olvidaría alguno seguro y no estaría bien; pero sí queremos hacer llegar ahora nuestro agradecimiento sincero para todos, de corazón», concluye Eladio, desde el salón de su piso, acompañado por Lourdes y tres de las cuatro hijas: Iraya de cuatro años, Aitana con nueve y Ainhoa de 14.