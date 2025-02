«Hemos avisado de una obra irregular porque las normas deben cumplirse»

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 14 de diciembre 2021, 07:15 Comenta Compartir

No ha sido ni la Policía Local ni el departamento de Urbanismo los que por propia iniciativa han comenzado los trámites para abrir un expediente por una supuesta obra irregular. Lo han hecho tras ser alertados por unos vecinos.

«Y nosotros lo hemos hecho porque sabemos que esa obra no se puede hacer y, sin embargo, se ha hecho, y consideramos que las normas están para ser cumplidas», afirman Agustín Ventanas y Flora Rufo.

El matrimonio reside en un unifamiliar de Ciudad Jardín, en una promoción en la que otros vecinos han cerrado su terraza. «Cuando se nos entregaron las viviendas se nos dejó claro que no se podía hacer este cerramiento, porque la edificabilidad de las viviendas estaba agotada», explican Agustín y Flora. Por eso, «cuando el pasado verano vimos que empezaba la obra en esa casa, avisamos a la Policía Local».

Eso ocurrió, según el relato del matrimonio, durante el pasado verano. «Pero vimos que no pasó nada, la obra se terminó y la terraza ha sido completamente cerrada con ladrillos».

«Es el motivo por el que el pasado octubre fui al Ayuntamiento, a la oficina de disciplina urbanística para ver si tenían conocimiento del caso, puesto que ya habíamos avisado a la Policía Local y la obra seguía tal cual; en la oficina me dijeron que no, que para empezar a mirar el asunto tenía que hacer un escrito y registrarlo», explica Agustín.

Fue lo que este hombre hizo el pasado 5 de octubre a través de un escrito en el que pone en conocimiento del Ayuntamiento el cerramiento de la terraza. Pero, además, también recoge que la obra se ha llevado a cabo sin contar con la pertinente licencia para ello. «No puede tenerla para cerrar la terraza porque todos los metros cuadrados habitables de estas viviendas están ocupados».

Según el escrito registrado en el Ayuntamiento, «la licencia que se concedió a estos vecinos es para el arreglo del suelo de la terraza». Sin embargo, añade el matrimonio, «con esa licencia han hecho el cerramiento».

Desde el Ayuntamiento se indica que se han puesto en marcha «los trámites precisos para la incoacción del correspondiente expediente» y determinar por tanto si el cerramiento es legal o no, si está o no agotada la edificabilidad de la vivienda, y si la licencia obtenida por los vecinos permitía o no esta obra.

Agustín y Flora se preguntan cómo es posible que hasta ahora no se haya atendido su aviso, «se lo notificamos a la Policía Local el 1 de septiembre», y también «por qué cuando se concede una licencia de obra el Ayuntamiento no supervisa su uso, se comprueba después si se ha utilizado o no de forma correcta».