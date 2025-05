Avepla iniciará movilizaciones en Plasencia si no se da marcha atrás en el uso hotelero de la Casa del Deán

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 13 de septiembre 2022, 07:44 Comenta Compartir

«Confío en el sentido común del alcalde y, por eso, espero que nos dé una respuesta positiva a la petición que le hemos remitido por carta, en la que solicitamos que se paralice el alquiler de la Casa del Deán», adelanta Juan Benito, presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos Avepla, entidad que la semana pasada convocó un encuentro ciudadano en la sala Verdugo para debatir sobre el uso de la Casa del Deán.

Según Benito, en ese encuentro se respaldó el uso público del histórico inmueble frente al hotelero privado que se ha aprobado por el pleno. Fue el acuerdo que se adoptó y que ahora remite por carta al alcalde, para que lo tenga en cuenta. «Confiamos en que así sea, en que en una semana nos dé una respuesta y que sea positiva», dice el líder vecinal. «Si no es así, si no hay respuesta o es negativa, habrá movilizaciones, saldremos a la calle porque así también se decidió en la asamblea ciudadana».

No obstante, «esperamos que no sea necesario y que el alcalde atienda nuestra solicitud». Según argumenta, «lo que pedimos es que no siga adelante con la licitación y que espere hasta las próximas elecciones municipales, que serán en el plazo de siete meses y que pueden conllevar un cambio de signo político, puede que después no siga siendo él el alcalde». Por eso, añade, «lo conveniente es esperar, porque no se puede hipotecar la gestión del futuro gobierno con el alquiler de un inmueble durante 33 años y el PP es el único partido del Ayuntamiento que quiere esta licitación». En realidad, cabe recordar, la modificación del PGM precisa para este alquiler fue respaldada por el PP y contó con la abstención, que no con el voto en contra, de PSOE y UP.

Sin embargo, no parece que Fernando Pizarro ni su equipo de gobierno vayan a dar marcha atrás en la decisión tomada. Tal como ha declarado a HOY el alcalde, considera que el debate en torno al uso hotelero privado de la Casa del Deán está acabado y que la mayoría de la sociedad civil se ha posicionado a favor. Porque, ha defendido, es la mejor forma para conseguir que el deterioro no avance en inmuebles que hoy están cerrados y lograr, a su vez, que los mismos puedan albergar una actividad económica en favor de la ciudad. Especialmente, ha insistido, tras intentar con Junta y Diputación un uso público para el edificio y no conseguirlo.

Por el momento, y antes de que se haya sacado a licitación el alquiler de la Casa del Deán, sede de los antiguos juzgados y que continuará siendo propiedad de la ciudad, ya son cinco las empresas hoteleras que han mostrado interés en la operación y que han visitado, previa autorización municipal, el inmueble.

