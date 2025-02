Avepla dice que es «lamentable» que Pizarro no reciba a los vecinos del barrio de San Miguel

La Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla) se ha puesto de lado del grupo de vecinos y vecinas de San Miguel un día después ... de que mostraran su malestar por la falta de mediación del Ayuntamiento de Plasencia para solucionar el conflicto que mantienen con el actual presidente del barrio. Le acusan de «antidemocrático» y de poner obstáculos para la entrada de nuevos socios. Piden conocer la situación de la asociación, el número de personas asociadas y el estado de las cuentas.

«Nuestra lucha es incansable, pero, lamentablemente, no hemos conseguido el apoyo del gobierno de Plasencia que creemos merecer como ciudadanas y ciudadanos. Hemos solicitado que nos reciba el señor alcalde en numerosas ocasiones, desde hace muchas semanas, tanto por teléfono como por escrito, y no hemos recibido respuesta alguna», explicaban los vecinos.

Según decían los firmantes, «la única presencia institucional ha sido la de la concejala de Barrios y Distritos, con quien mantuvimos una reunión en la que reconoció no tener competencias para resolver nuestras demandas, ni tan siquiera el conocimiento de un funcionamiento problemático de la asociación vecinal. Nos derivó al concejal de Patrimonio, a quien se le pidió cita hace varias semanas, pero tampoco nos ha dado contestación».

Para Juan Benito, presidente de Avepla, su pelea es totalmente legítima: «Llevan dos años luchando para que se democratice la asociación y para que se abran las ventanas y entre el aire fresco, ventanas y puertas que Jaime Collado, actual presidente, tiene cerradas a cal y canto. No se presentan cuentas, no se hacen asambleas, no se sabe nada, no se hacen actividades. Hay un oscurantismo total en la gestión».

Sin embargo, decía no entender que el equipo de gobierno no atienda la petición de este colectivo de vecinos: «Ha habido dos manifestaciones con bastante gente en San Miguel y en la Plaza Mayor, donde Avepla estuvo apoyando, pero estas declaraciones van más allá. Nos parece total y absolutamente lamentable que dos servidores públicos elegidos democráticamente por el pueblo -Fernando Pizarro, alcalde, y el concejal de Urbanismo- no reciban a estas mujeres. Creo que están haciendo una acción antidemocrática».

El presidente de Avepla (formada por las asociaciones de Ciudad Jardín, Intramuros, Los Monjes, La Data, Virgen de Guadalupe y Los Mártires) cree que el equipo de gobierno tiene la obligación «como servidores públicos, de recibir al pueblo, de hablar con ellas y de recibirlas. Les han desviado Mayte Díaz, la concejala de Barrios y Distritos, pero Mayte no tiene facultades para hacer nada. Ellos han pedido reuniones al alcalde y al concejal de Patrimonio y no les reciben».

Juan Benito se mostró contundente a la hora de pedir respuesta a este problema que ya dura un par de años: «Exigimos, no pedimos, exigimos al alcalde y al concejal que las reciban y exigimos que ayuden a dar una solución para que el movimiento vecinal en Plasencia no se emponzoñe como se está emponzoñando».