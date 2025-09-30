HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada principal del centro residencial de Los Pinos. J. C. R.

Los auxiliares de Los Pinos insisten en el riesgo de aplicar el plan ‘libre de sujeciones’

El personal advierte de carencias en recursos, formación y participación pese a que el Sepad defiende que hay una implantación gradual y planificada

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Los auxiliares de enfermería del Centro Residencial Los Pinos de Plasencia insisten en los riesgos y peligros derivados de la aplicación del plan libre de ... sujeciones. Lo denunciaron la semana pasada y lo han vuelto a poner en la mesa de debate tras la réplica del Sepad, que ha asegurado que su implantación ha sido gradual y con formación, refuerzos y materiales de seguridad. En un nuevo comunicado, la plantilla asegura que la eliminación de las contenciones físicas y farmacológicas se está llevando a cabo con una implantación parcial, sin recursos suficientes y trasladando la seguridad de los residentes a la vigilancia exclusiva del personal auxiliar. Advierten de que esta situación afecta especialmente a residentes con alteraciones psicomotoras o riesgo de caídas: «La seguridad recae exclusivamente en la vigilancia constante de los auxiliares de enfermería».

