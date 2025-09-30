Los auxiliares de Los Pinos insisten en el riesgo de aplicar el plan ‘libre de sujeciones’

Los auxiliares de enfermería del Centro Residencial Los Pinos de Plasencia insisten en los riesgos y peligros derivados de la aplicación del plan libre de ... sujeciones. Lo denunciaron la semana pasada y lo han vuelto a poner en la mesa de debate tras la réplica del Sepad, que ha asegurado que su implantación ha sido gradual y con formación, refuerzos y materiales de seguridad. En un nuevo comunicado, la plantilla asegura que la eliminación de las contenciones físicas y farmacológicas se está llevando a cabo con una implantación parcial, sin recursos suficientes y trasladando la seguridad de los residentes a la vigilancia exclusiva del personal auxiliar. Advierten de que esta situación afecta especialmente a residentes con alteraciones psicomotoras o riesgo de caídas: «La seguridad recae exclusivamente en la vigilancia constante de los auxiliares de enfermería».

En cuanto a la adecuación de espacios, denuncian que «sólo algunas habitaciones cuentan con camas a cota cero en habitaciones compartidas con residentes que duermen en camas altas, junto a tatamis (colchonetas), generando tropiezos y nuevos riesgos».

También consideran insuficiente la capacitación: «La formación recibida sobre este programa se limitó a un curso de unas 20 horas impartido a una parte del personal hace ya tiempo. Actualmente, la mayoría de auxiliares carece de preparación específica para aplicar este modelo con seguridad y eficacia». Incluso quienes realizaron aquel curso recuerdan que «fue meramente expositiva del programa».

La plantilla cuestiona igualmente las cifras de personal computadas por la administración: «En la práctica, se computa como personal de atención directa a seis auxiliares de enfermería que trabajan en el centro de día anexo a la residencia. Sin embargo, este personal no realiza turnos de 24 horas ni atiende a los residentes permanentes, por lo que no puede considerarse dentro de la cobertura asistencial de la residencia». Según explican, esta situación genera «una percepción engañosa de que se cumple la ratio, cuando en realidad seguimos careciendo de efectivos suficientes».

Respecto a los refuerzos anunciados en fines de semana, los trabajadores critican que «estas plazas no son a jornada completa, lo que resulta claramente insuficiente para cubrir la demanda real de cuidados». Y recuerdan que «los cuidados son idénticos los siete días de la semana».

Poco escuchados

Sobre la participación en la toma de decisiones, la plantilla asegura que «seguimos sintiéndonos poco escuchados, minusvalorados y menospreciados en nuestras demandas de crear un entorno de trabajo digno». Añaden que «la ausencia de una integración real de los auxiliares en la toma de decisiones provoca que nuestras aportaciones no tengan un reflejo práctico en la organización del centro».

No obstante, los auxiliares remarcan su apoyo al modelo: «Conocemos el valor del programa ‘Libre de sujeciones’ y apoyamos sus objetivos». Eso sí, consideran imprescindible que «vaya acompañado de un auténtico plan de atención personalizada». A su juicio, «bien aplicado, este modelo, que se está llevando a cabo en otras comunidades, no solo alivia la carga de trabajo del personal de atención directa, sino que mejora la calidad de vida de los residentes y humaniza su cuidado».

El comunicado concluye con un llamamiento: «Nuestro objetivo no es confrontar, sino avanzar hacia soluciones que den como resultado una mayor satisfacción para los auxiliares de enfermería y, sobre todo, un mejor cuidado para nuestros residentes».