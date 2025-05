Los autónomos de Plasencia se suman a la protesta del 16 de abril: «Estamos abandonados»

«La movilización convocada para el 16 de abril en Madrid es necesaria y estamos tratando de que la mayor parte de los autónomos de ... la ciudad y la provincia se sumen», afirma Ana Isabel García, presidenta del mercado de abastos y coordinadora provincial de Autónomos Unidos para Actuar (AUPA).

Esta organización, «independiente y no subvencionada», ha convocado la protesta «porque es preciso que alcemos la voz, porque los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que representamos el 95% del tejido productivo de la provincia cacereña, estamos abandonados y discriminados».

La presidenta de la asociación del mercado de abastos, integrada por una quincena de autónomos, defiende «la necesidad de que luchemos para conseguir las mismas prestaciones que tienen el resto de trabajadores». Desde su punto de vista, «no puede ser que estemos asumiendo cada vez más impuestos, que nuestras cuotas a la seguridad social suban y a cambio no tengamos nada». Asegura que «por no tener, no tenemos ni paro, porque no se tiene si estás acogida al régimen de módulos, como es mi caso, y si no certificas dos años y medio de pérdidas en tu negocio». Y se pregunta, «¿quién va a aguantar ese tiempo de pérdidas?».

Especialmente en unos momentos, explica, en el que las ganancias que tienen siguen acortándose. «En el mejor de los casos ganamos para asumir los costes, porque la subida de precios a la que seguimos haciendo frente, porque esto es un no parar, nos obligan una y otra vez a recortar los márgenes».

Esta carnicera-charcutera detalla que, «por ejemplo, porque hay muchos, en el caso de la costilla de cerdo estamos hablando de una subida de entre 30 y 50 céntimos en las últimas tres o cuatro semanas». Una subida que, aclara, «la repercutimos en los consumidores porque si no los negocios serían insostenibles, pero solo en parte, porque el IVA por esa subida la asumimos nosotros».

Las peticiones

Ana Isabel García mantiene que «los autónomos hoy somos pequeños trabajadores con gastos que son inasumibles y, por ello, exigimos que se nos deje de marginar». Dice que a mismo sueldo, «un autónomo paga un 19% más de impuestos que un trabajador por cuenta ajena y tiene muchas menos prestaciones; esto no puede seguir así».

Adelanta que al menos tres autobuses con salidas desde Cáceres, Plasencia y Montehermoso respaldarán la protesta en Madrid. Una movilización con la que reclama que se cambie «un sistema de cuotas injusto, porque un autónomo con 700 euros para vivir no puede pagar 250 euros de seguridad social», así como que «se nos bonifique como a cualquier otro trabajador los días por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar».

En cuanto a la conciliación, AUPA reclama que en los casos de maternidad y lactancia se siga bonificando la totalidad de las cuotas «para que ser madre no sea un impedimento laboral» y, en lo referente a la prestación por desempleo, pide que se fije un importe que suponga «ingresos bajos pero no pérdidas». También solicita ayudas para el mantenimiento de los negocios y que la jubilación del autónomo no esté por debajo del SMI.