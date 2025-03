Los autobuses de la EMT se pondrán en marcha gracias a una gasinera cerca de Cáceres

La próxima semana comenzarán a funcionar de forma regular los cinco autobuses de segunda mano procedentes de la Empresa Municipal de Transportes. Antes de ... eso, el martes, se hará la presentación oficial de la nueva flota. Ese anuncio lo hizo público ayer David Dóniga, en una rueda de prensa que aprovechó para defender su gestión al frente del servicio de Transporte Urbano. Fue un día después de que el grupo municipal de Unidas Podemos dijera que la falta de una estación de gas comprimido que debe permitir repostar a esos vehículos era «el principal problema actual por el cual los autobuses de segunda mano adquiridos en Madrid no circulan ya por nuestras calles».

David Dóniga explicó que la oposición no tiene toda la información y que el Ayuntamiento ya ha encontrado una «solución inmediata» en el tema del repostaje para seguir con las pruebas este fin de semana, incluso con pasajeros, y poner el broche con su puesta en circulación la próxima semana.

Esa solución inmediata es que los autobuses acudirán a repostar cada cuatro o cinco días a Cáceres a una gasinera (es un surtidor que proporciona gas natural o gas comprimido) en las inmediaciones de Cáceres. Hay otra solución a corto plazo, «que siempre ha estado encima de la mesa», que es una estación móvil. Es algo más cara y hay que cumplir con una serie de requisitos.

En cuanto a las últimas pruebas, según dijo, éstas obedecen más a testear su buen funcionamiento con viajeros que a la imposibilidad de contar con los coches de la vieja flota, que han sufrido varias averías en los últimos días: «Era necesario hacer pruebas con los pasajeros después de la colocación de las consolas, los GPS y las rotulaciones para el tema del etiquetaje, y el correcto funcionamiento de todo el servicio interior de los autobuses».

David Dóniga volvió a mirar a la oposición para denunciar otro «capítulo» de críticas infundadas: «Primero el servicio se iba a acabar porque no teníamos unidades para seguir. Después, no íbamos a poder ayudar económicamente para sostener el servicio y lo hemos conseguido, no sin dificultades. Y después, lo de los autobuses de Madrid, diciendo que no iban a venir de ninguna manera, haciendo chistes, subiendo memes a las redes sociales, riéndose... Y aquí están los cinco autobuses de Madrid y el lunes pasaremos por la junta de gobierno los cuatro de Alicante, aparte de los dos eléctricos».

Dóniga acabó diciendo que «el objetivo que tenemos es dar el mejor servicio posible, ayudar a la cooperativa y transmitir una imagen positiva del servicio, mientras otras personas se empeñan en hacer lo contrario».