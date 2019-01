El autobús urbano de Plasencia supera los 600.000 viajeros por segundo año consecutivo Usuarios subiendo ayer a uno de los autobuses urbanos de la cooperativa Los Arcos. :: a. solé La concesionaria confía en mejorar el servicio con los dos vehículos eléctricos que el Ayuntamiento está estudiando adquirir ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 4 enero 2019, 07:57

Por segundo año consecutivo el autobús urbano superará los 600.000 viajeros. Una cifra que hace solo cinco años era casi impensable imaginar, porque el número de usuarios del transporte público descendía ejercicio tras ejercicio. Sin embargo, los bonos por los que apostó la cooperativa Los Arcos, concesionaria del servicio, están dando sus frutos desde que se pusieran en marcha en el año 2014.

«Es especialmente popular el bono 31 sin límite, que permite que el usuario realice el número de viajes que quiera cada día durante los 31 días en los que el bono está vigente», explica Juan José Ruano Bueno, portavoz de la cooperativa Los Arcos. Viajes sin límite durante 31 días con un bono que cuesta 20,40 euros, «un precio que nada tiene que ver con lo que un bono similar vale en otra ciudades como Cáceres, Badajoz o Salamanca, en las que sale por 10 o 15 euros más», añade el portavoz de la concesionaria del servicio de transporte urbano.

En realidad lo que la cooperativa está logrando con unos bonos que permiten viajes a muy bajo precio es remontar un servicio que desde 2005 no paraba de perder viajeros. Ese año también se contabilizaron 600.000 usuarios, pero una década después el bus había perdido más de 100.000. Sin embargo, con los bonos puestos en marcha, Los Arcos no solo ha logrado frenar la caída, sino también iniciar una remontada que sigue ascendiendo y que hace posible que al cierre de 2018 se hayan superado los 600.000 viajeros por segundo año consecutivo.

«El bono 31 sin límite ha incrementado de forma muy importante el uso del transporte público»

Porque además del bono 31 sin límite, los otros que conforman la oferta de Los Arcos desde 2014 suponen igualmente un abaratamiento del billete de autobús. De hecho, en la actualidad, ya son más los usuarios que viajan con bono que los que lo hacen con billete ordinario, porque las diferentes posibilidades que hay y que se gestionan desde los propios vehículos -el bono 31, el 20, el social o el joven- permiten que el precio del billete ronde desde los 20 hasta los 70 céntimos como máximo en Plasencia.

«Pero esto supone un esfuerzo para nosotros, mantener el servicio es muy costoso y lo logramos porque somos una cooperativa, por lo que si no podemos librar no lo hacemos y si no podemos coger vacaciones, tampoco las cogemos». Juan José Ruano asegura que «las vacaciones más largas que he tenido han sido cinco días seguidos». Y como él, sus otros 12 compañeros.

Son 13 las personas que conforman la cooperativa, 12 conductores y un mecánico, «un número con el que una empresa privada no podría dar el servicio en la ciudad». De hecho, la oferta de Los Arcos fue la única que se presentó al concurso licitado hace ya seis años. Especialmente porque al no tener más de 50.000 habitantes, Plasencia carece de subvención del Gobierno central para el transporte público.

«Por eso solo contamos con la ayuda del Ayuntamiento, que nos cede las marquesinas para que gestionemos la publicidad y que también estudia ahora adquirir dos vehículos eléctricos para nosotros, algo que agradecemos mucho», señala el portavoz de la cooperativa. Pero, además, el Ayuntamiento añadirá mejoras tecnológicas, gracias al convenio firmado con Red.es, que permitirán que los usuarios puedan ver en las marquesinas cuánto tiempo tienen que esperar hasta que llegue el siguiente autobús.