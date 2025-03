El autobús urbano de Plasencia que se averió el pasado jueves circulaba sin la ITV

Hasta el pasado sábado, al menos dos vehículos de la flota de autobuses urbanos de Plasencia estaban circulando sin haber pasado la Inspección Técnica ... de Vehículos (ITV). Es lo que dicen los informes de la Dirección General de Tráfico (DGT). Uno de ellos es el coche que salió echando humo el jueves cuando bajaba por la avenida Alfonso VIII. Quedó varado a la altura de la oficina de Correos, entorpeciendo el tráfico durante horas, mientras uno de los trabajadores trataba de arreglar la avería.

Al día siguiente, el grupo municipal de Unidas Podemos denunció que, al menos dos vehículos, estaban circulando sin el distintivo de la ITV en vigor. «Esto es muy grave. Tenemos conocimiento de que al menos dos autobuses de Plasencia están circulando sin la pegatina de la ITV en vigor. ¿Dónde está el concejal responsable? ¿Está esperando a que ocurra una desgracia?», decía la concejala Elena Mejías.

En esa línea se pronunciaba su compañero en el grupo municipal, Gonzalo Torre: «Hablemos de una vez en serio de la seguridad de los autobuses de Plasencia ¿Qué garantías tenemos de que mañana no se van a quedar sin frenos o van a perder la dirección y se van a llevar por delante otros vehículos o personas? No tenemos ninguna. El autobús municipal averiado ayer circula hoy (por el viernes), y lo hace sin la pegatina de la ITV en vigor, sin garantía de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Y no es el único».

A raíz de esa denuncia, este diario se puso en contacto el sábado con el portavoz de la cooperativa Los Arcos, Juan José Ruano, que dijo ser desconocedor de esta incidencia y apuntaba a que «a veces las pegatinas no se ponen inmediatamente».

En la misma línea de Ruano se expresó este lunes en rueda de prensa David Dóniga, concejal de Transporte Urbano: «La cooperativa, por responsabilidad, no puede sacar un vehículo sin pasar la ITV. Eso es evidente. Que alguno esté pendiente, pero no en circulación… Yo desconozco si alguna unidad va sin la pegatina, pero evidentemente, por responsabilidad, a nadie se le ocurre ir con un vehículo sin ITV».

El edil iba un paso más allá y señalaba que «otra cosa es que haya unidades que estén pendientes de pasarla y que, a lo mejor, estén pendientes de alguna revisión técnica o algún arreglo mecánico para poder pasarla… No te digo que no, pero los que están en circulación, evidentemente, tienen que tener su ITV».

Informes de la DGT

Sin embargo, los datos que figuran en la Dirección General de Tráfico reflejan una realidad diferente. Este diario ha accedido a los informes de los cuatro autobuses que estaban circulando el pasado viernes y dos de ellos no tienen ni la pegatina ni el visto bueno de la ITV. Deben pasarla cada seis meses y no lo han hecho.

Uno de ellos es el autobús de la línea 1 que estuvo a punto de incendiarse, con matrícula 2969DGY. Debía haber pasado la inspección el pasado 19 de diciembre. Es decir, lleva más de dos meses circulando sin estar en regla.

Otro es un autobús de la línea 2 con matrícula 3219DHB. Debía haber pasado la revisión el pasado 7 de agosto, por tanto, lleva casi medio año circulando sin la documentación necesaria. A estos dos se podría sumar un tercero, según fuentes cercanas a la Cooperativa Los Arcos.

El sábado, tras hacerse pública la denuncia del grupo de Unidas Podemos, la concesionaria retiró rápidamente de circulación los dos vehículos que estaban transitando fuera de la legalidad. De esta forma, este lunes solo había un coche en cada línea, lo que desató el enfado de los usuarios.

Un punto crítico

David Dóniga, en la rueda de prensa de ayer, reconoció que la situación de la flota de autobuses urbanos de Plasencia es «difícil», pero insistió en que la adquisición de unidades de segunda mano a otras ciudades está «bastante avanzada».

«Esta mañana he hablado con la secretaria general de la EMT de Madrid y nos asegura que, a finales de semana, el trámite administrativo de la plataforma estará ya vigente para que se pueda continuar con el proceso. Por lo tanto, esperamos que se resuelva en el menos tiempo posible y que pronto podamos adquirir esas unidades. También estamos en conversación con otras Administraciones para la adquisición de más unidades», decía el concejal

«Tenemos que mirar, porque la situación así lo requiere. Evidentemente, las unidades tienen que reponerse con urgencia y, como te digo, la situación es preocupante», indicaba el edil.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, los autobuses urbanos consultados fueron matriculados en marzo de 2005. Van a cumplir 19 años y triplican la vida útil de estos vehículos, estimada en unos 12 años.

En el caso del autobús que comenzó a despedir humo, alcanzó el millón de kilómetros en el año 2018 y ya va por cerca de 1.250.000 kilómetros. En su última ITV, el 19 de junio de 2023, tuvo que superar cinco defectos graves y dos leves para regresar a la carretera.