El autobús averiado el 22 de febrero en Plasencia no pasó la ITV hasta una semana después

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta el pasado sábado 24 de febrero, al menos dos vehículos de la flota ... de autobuses urbanos de Plasencia estaban circulando sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Uno de ellos era el coche que salió echando humo el jueves 22 de febrero cuando bajaba por la avenida Alfonso VIII. Quedó varado a la altura de la oficina de Correos, entorpeciendo el tráfico durante horas, mientras uno de los trabajadores trataba de arreglar la avería. Tenía que haber pasado la ITV antes del 19 de diciembre y, según los datos de la DGT, no la ha pasado hasta una semana después de aquel incidente. Es decir, el 29 de febrero.

Unidas Podemos tenía sospechas de que no habían pasado la inspección periódica desde un mes de ese incidente, sobre todo al ver que esos coches circulaban sin los distintivos de la ITV en vigor. Fue entonces cuando solicitó a David Dóniga una reunión para que confirmara o descartara, de forma oficial, si la ausencia de pegatinas se debía a que no habían pasado la ITV.

«Le trasladamos nuestra preocupación de que esta situación era posible y que, por favor, como responsable del servicio, solicitara las inspecciones técnicas a los vehículos. Es un problema de seguridad tanto para los conductores como para los usuarios del servicio, además de para la ciudadanía en general», decía Mavi Mata en rueda de prensa.

Según explicó Mavi Mata, luego confirmaron a través de los trabajadores de la empresa que esos vehículos no habían pasado la ITV: «Como no nos daban la información oficial ni podíamos conseguirla de ninguna manera, a quien preguntamos fue a los conductores. Y la empresa nos dijo que, efectivamente, no habían podido pasar la ITV».

La cooperativa lo niega

Sin embargo, a pesar de los datos que figuran en la DGT, la cooperativa Los Arcos ha dicho por activa y por pasiva que esos autobuses circulaban en regla. Así lo informó a David Dóniga, que dio detalle de esas justificaciones en el último pleno ante la oposición. «Es lo que nos trasladan ellos», dijo durante la sesión a preguntas del PSOE y Unidas Podemos.

«Ellos lo que nos comunican es que hay que diferenciar entre circular sin ITV y circular con ella en negativo. En el momento que hay una revisión negativa, y así no nos trasladan ellos, ese autobús se retira de circulación. Se arreglan los defectos de la ITV y ya está. Y se vuelve a pasar la ITV», señaló Dóniga para explicar por qué hay autobuses que no tenían el distintivo de la ITV en vigor o aparecían sin revisión en los informes de la DGT.

Sin embargo, en una nueva consulta a los números que figuran en la base de datos de la DGT, estos confirman que efectivamente el autobús con matrícula 2969DGY que estuvo a punto de incendiarse el pasado jueves 22 de febrero circulaba sin la ITV en vigor. O negativa, si se prefiere.

Según los datos de la DGT, este vehículo no pasó la inspección periódica obligatoria hasta una semana después, es decir, hasta el 29 de febrero. Esa es la fecha en la que figura que «la inspección es favorable», si bien lo más lógico es que ese dictamen hubiera aparecido reflejado antes del 19 de diciembre. Al menos, si quería seguir circulando, tal y como se comprobó que estaba haciendo el 22 de febrero, cuando el autobús quedó varado justo enfrente de Correos.