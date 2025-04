El aula de La Paz para menores de dos años no abrirá por falta de matrícula

El nuevo aula destinada a menores de un año en el colegio público Santiago Ramón y Cajal abre sus puertas hoy tras lograr matrícula suficiente para ello, al haber superado las cinco solicitudes mínimas fijadas para la apertura. De hecho, según los datos facilitados por la Consejería de Educación, son ocho las solicitudes recibidas.

No es el caso del aula para menores de dos años del colegio público de La Paz. En el periodo ordinario para las solicitudes no contó con ninguna y en el extraordinario habilitado por Educación tampoco se han sumado las cinco mínimas. Solo ha recibido cuatro, motivo por el que la consejería confirma que no abrirá el aula.

Cabe recordar que son los dos colegios elegidos por la Junta para iniciar en la ciudad la escolarización antes de los tres años. Por este motivo en Plasencia se han ofertado 18 plazas en el colegio de La Paz, para escolares de 2 años, y en el Ramón y Cajal –que ya cuenta con un aula para esta edad– se han ofertado 13 plazas para menores de 1 año. Es este el aula que empezará a funcionar, de tal modo que este centro cuenta ya con un aula para menores de 1 año y con otra para menores de 2 años. No será el caso de La Paz, al no tener matrícula suficiente.