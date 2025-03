El auditorio Santa Ana vuelve a quedarse vacío en Plasencia

Su aventura empresarial arrancó oficialmente el 3 de abril de 2022. Ese día, Inmaculada y Marisa, las hermanas Durán López, se convirtieron en las nuevas ... responsables del auditorio Santa Ana, tras alcanzar un acuerdo con la propietaria del centro, la Fundación Caja Extremadura. Asumieron su gestión a cambio de un alquiler mensual y un contrato por cinco años.

El objetivo era abrir un nuevo espacio cultural con espectáculos en directo para completar la oferta de la ciudad junto con el teatro Alkázar y el Palacio de Congresos. La apuesta de las hermanas, que formaron la empresa Durlop Producciones y Eventos S. L. para este fin, pasaba por espectáculos cercanos y amoldados a las 313 butacas del auditorio con precios que oscilarían entre los 5 y los 20 euros.

Pero el auditorio Santa Ana vuelve a estar vacío. La Fundación Caja Extremadura confirma que las hermanas Durán López, que han preferido no hacer declaraciones al respecto, ya no están al frente, que renunciaron a la gestión el pasado noviembre y que ha sido la falta de respuesta del público la que ha motivado su decisión de no continuar gestionando un auditorio sito en la sede del convento de Santa Ana, una construcción de finales del siglo XVI.

Antigua iglesia-capilla del colegio de los Jesuitas de Plasencia y después del colegio San Calixto, el auditorio forma parte del patrimonio de la Fundación Caja Extremadura desde 1994 y, a lo largo de su historia, ha acogido un gran número de actividades sociales, culturales y artísticas organizadas por esta entidad y otras.

No obstante, el objetivo de la Fundación es que el auditorio vuelva a reabrir como espacio cultural. «Ya se está trabajando para dotarle de contenido y, para eso, se están analizando diferentes opciones», avanzan desde la entidad, que aclara también que la renuncia de las hermanas a un contrato de alquiler por cinco años, aunque no se ha llegado a cumplir ni uno solo, «no tiene ninguna repercusión».

Además del auditorio Santa Ana, la Fundación Caja Extremadura es propietaria en Plasencia de diversos edificios como el hogar de mayores de Puerta Berrozana o el centro de alzhéimer de Los Pinos, así como del convento de las Carmelitas, a cuya remodelación se ha renunciado y lleva a la venta, por cuatro millones de euros, desde hace dos años. La entidad busca su apertura de manos de la iniciativa privada, tras optar por no continuar con la remodelación iniciada para convertir el convento en un centro cultural como le vienen demandando diferentes organizaciones locales.

Se descarta así que el histórico edificio albergue las colecciones pictóricas permanentes de Caja Extremadura, un Salón de Otoño que sigue sin hacerse realidad en ningún otro espacio de la ciudad.