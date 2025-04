Tiene 42 años, es trabajadora social en el centro sociosanitario de Plasencia y milita en la agrupación local del PSOE desde 1999. Nunca ha ocupado ... un cargo orgánico en el partido, pero su bautismo ha llegado por todo lo alto. Acaba de ser nombrada diputada nacional en lugar de Begoña García Bernal, que pasa a hacerse cargo de la secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación. Iba como número tres al Congreso por la provincia de Cáceres. Asume la responsabilidad con el deseo de que «se cumplan los derechos sociales y fundamentales de las personas».

–¿Cómo se enteró de que la habían nominado como diputada nacional en lugar de Begoña García Bernal?

–Me enteré a través de Alfredo Moreno, secretario general de la agrupación local de Plasencia. Más tarde comencé a recibir las noticias por los medios de comunicación y otros compañeros.Fue una explosión de mensajes, llamadas de todos los compañeros y de las agrupaciones locales. Luego empezaron la familia, los amigos...

–¿En algún momento dudó a la hora de aceptar el cargo?

–Desde que decidí participar en las listas en las elecciones generales del 23 de julio, sabíamos que esto podía suceder. Por lo tanto, la decisión estaba tomada. He tenido que hacer un ejercicio de ubicación al ser una noticia inesperada, sabiendo que es mi responsabilidad aceptarlo sin dudar.

–Entiendo que ha habido que sopesar muchas cosas, ya que usted tiene una carrera profesional y unas aspiraciones personales al margen de la política.

–Apartarme de mi trabajo actual me ha generado tristeza y sensibilidades personales, pues la labor que desarrollo en el centro sociosanitario de Plasencia genera mucha riqueza humana. Además, las relaciones laborales con los compañeros son excelentes. Mi aspiración personal es lograr que se cumplan los derechos sociales y fundamentales de las personas, pensando en su bienestar. Sí es cierto que he tenido que rechazar proyectos personales, para mi importantes, y que he realizado con muchísima ilusión y esfuerzo.Es además un trabajo en común en salud mental con profesionales de gran calado. Me ayuda pensar que, desde la posición que comenzamos, colaboraremos a ayudar a este ámbito sanitario y social, aportando mi grano de arena para favorecer el desarrollo de la red de salud mental en Plasencia y en la provincia de Cáceres.

–¿Su perfil profesional va a delimitar la tarea que vaya a desempeñar?

–Trataré de aportar los conocimientos del ámbito al cual me dedico y estoy formada, que es donde mejor puedo hacerlo; desde mi perfil y desde mi experiencia profesional.

–¿Da vértigo dejar su zona de confort y dar el salto a la esfera nacional y perder cierto anonimato?

–No. Afrontar estas situaciones con ilusión no deja espacio a otras sensaciones negativas.

– Supongo que es una decisión consensuada con su familia.

–Mi familia me ha apoyado desde el minuto uno.Si no fuera por eso, no podría estar en política.

–Como es lógico, le van a pedir que vele por los intereses y las necesidades de Plasencia y el norte de la región. Es toda una responsabilidad.

–Un diputado o una diputada debe ser un representante fiel de la voluntad de los ciudadanos. Mi responsabilidad y deber es velar, defender y atender las necesidades y las demandas de los ciudadanos de la provincia de Cáceres, impulsando y generando nuestra riqueza.

–Así a bote pronto, ¿cuáles son esas necesidades más urgentes si hablamos de Plasencia?

–Si me preguntas por Plasencia está la atracción de empresas que generen empleo de calidad y con futuro; el espacio Plasencia- Zona Industrial; la estación de alta velocidad; la vivienda para jóvenes, disfrutar de instalaciones deportivas de calidad; y la mejora de Martín Palomino.

–Sus compañeros de la corporación local se ha alegrado muchísimo de su nombramiento.

–Los compañero y compañeras de mi agrupación local de Plasencia y de todas las agrupaciones de Extremadura me han transmitido muchísima alegría y felicitaciones.

–¿Ha habido alguna felicitación que le haya sorprendido o le haya ilusionado?

–Todas por igual, me han trasmitido sentimientos muy afectuosos.