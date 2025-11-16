Las asociaciones empezarán a ocupar las aulas del viejo colegio de San Miguel de Plasencia antes de Navidad Pizarro prevé que los colectivos reciban la autorización formal en las próximas semanas tras completar la limpieza y el mantenimiento

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia prevé que las asociaciones que han solicitado espacio en el antiguo colegio de San Miguel puedan empezar a instalarse en sus nuevas dependencias antes de Navidad. Así lo confirmó el alcalde, Fernando Pizarro, que aseguró que el proceso administrativo ya está culminado y que el Consistorio trabaja junto a los colectivos en las labores previas necesarias para poner en marcha la ocupación definitiva del inmueble.

«Será en breve. El procedimiento terminó con la aprobación que nos devolvía la propiedad del edificio y ahora se están llevando a cabo tareas de mantenimiento, limpieza y otras actuaciones con la ayuda de las asociaciones», explicó el regidor. Según señaló, el objetivo es entregarles cuanto antes las autorizaciones de uso: «Creo que antes de Navidad todos ellos, formalmente, tendrán la autorización y la cesión de esos espacios. No puedo decir una fecha concreta, pero sí que antes de Navidad tendrán ese documento. Mientras tanto, hay que hacer muchas tareas dentro del edificio y las estamos realizando conjuntamente con ellos».

La reutilización del viejo colegio ha sido un proceso progresivo que comenzó cuando las comunidades educativas del CEIP San Miguel completaron su traslado a la nueva sede del centro, lo que dejó en desuso los edificios históricos de la plaza del Ahorro y del callejón del Negro. Desde entonces, el Ayuntamiento ha impulsado reuniones con colectivos de la ciudad para ofrecerles estos espacios, evitando así que quedaran vacíos y se deterioraran, al mismo tiempo que se daba respuesta a asociaciones que necesitaban una ubicación estable.

El pasado mes de febrero, prácticamente todas las aulas del inmueble estaban adjudicadas, tras meses de diálogo con entidades sociales, culturales y sanitarias. Aunex (Autismo Norte de Extremadura) fue la primera en aceptar la propuesta municipal. Otras asociaciones, como Cruz Roja, trasladarán sus oficinas desde la plaza de la Catedral a una de las alas de la segunda planta, mientras que el grupo de folklore Chispa ocupará el gimnasio del colegio, después de años ensayando en espacios provisionales como la Universidad Popular o el auditorio de San Francisco.

La Asociación de Astronomía Mintaka y la Fundación Vicente Ferrer, que hasta ahora no contaban con sede física en la ciudad, también se instalarán en el edificio. A ellas se suman los Scouts Flor Roja, que se ubicarán en la planta baja; la Asociación de Esclerosis Múltiple y la de Parkinson, que compartirán la antigua sala de profesores; y el club de fútbol San Miguel, al que se ha reservado un espacio administrativo. También está previsto que la entidad Sorapán de Rieros, dedicada a la salud mental, se traslade al inmueble, junto con la Fundación Ecca, sucesora de la histórica radio educativa.

Ascapas, en el parvulario

La única asociación que no se instalará en el edificio de la plaza del Ahorro será Ascapas, la Asociación de Sordos, que ocupará en exclusiva el parvulario del callejón del Negro. La decisión responde a la necesidad de disponer de un espacio propio y adaptado para obtener la acreditación del Sepad y desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas. El hueco que esta entidad deja libre en su actual sede del colegio Dolores Ibárruri será aprovechado por la Asociación de Familias Numerosas.

El proceso administrativo para formalizar estas cesiones experimentó un avance decisivo en septiembre, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó la desafectación del edificio, un trámite que lo convirtió en bien patrimonial y permitió autorizar su uso por parte de los colectivos. Esta resolución llegó tras recibir el visto bueno de la Junta de Extremadura.

El Consistorio se ha comprometido a asumir el coste de los servicios básicos -agua, luz, calefacción y mantenimiento del ascensor-, mientras que las asociaciones que necesiten obras o adaptaciones específicas deberán solicitarlas y ejecutarlas con supervisión técnica.