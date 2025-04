Ampliar Varios de los vecinos críticos con Jaime Collado, junto a la plaza del Ahorro, uno de los lugares de referencia del barrio de san Miguel. A la izquierda, su portavoz, Irene García. andy solé

«La asociación de vecinos de nuestro barrio en Plasencia no nos deja apuntarnos a ella» Un grupo de residentes en San Miguel afirma que el presidente no les deja pertenecer al colectivo para no tener que dejar su cargo