La Asociación de Montes de Propiedad Colectiva de Extremadura echa a caminar El Centro Universitario de Plasencia será el escenario el viernes del acto fundacional

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El Centro Universitario de Plasencia será el escenario, el próximo viernes a las 11.00 horas, del acto fundacional de la Asociación de Montes de Propiedad Colectiva de Extremadura (Montex). La nueva entidad nace con el objetivo de promover la gestión sostenible de los recursos forestales colectivos, con una mirada integradora hacia su valor medioambiental, social y económico.

La cita reunirá a representantes institucionales y del ámbito académico, como Francisco José Ramírez González, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura; María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general del Ministerio para la Transición Ecológica, y Rodrigo Martínez Quintana, director del centro universitario.

El acto incluirá una conferencia magistral a cargo de Felipe Bravo Oviedo, catedrático de la Universidad de Valladolid, centrada en los retos de la gestión forestal en tiempos de cambio climático. La jornada concluirá con la firma del acta fundacional y la intervención de la presidenta de Montex, Elena González Sánchez.