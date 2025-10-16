La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios renueva su directiva

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ha renovado su junta directiva tras un proceso celebrado marcado por la presentación de una única candidatura y el cambio de nombre de la entidad, que pasa a llamarse Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Ciudad de Plasencia.

La nueva presidenta es Sonia Grande Sánchez, que estará acompañada por Yolanda Palacios como secretaria, Carlos Amaro como tesorero, y Cristina Ureba, María Dolores Montañés, Benedicta Galán y Laura María como vocales.

Grande, tras asumir el cargo, destacó la importancia de este tipo de asociaciones «como espacios de participación ciudadana que defienden los derechos de las familias, promueven el consumo responsable y fomentan la unión vecinal».

La nueva directiva afronta el reto de fortalecer la presencia de la asociación en la comunidad, impulsar actividades informativas y formativas, y reforzar su papel como interlocutora ante las administraciones.