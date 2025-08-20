La artista extremeña La Cuerva presenta ‘El poder del arte’

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11 Comenta Compartir

El Centro Cultural Las Claras de Plasencia acogerá, del 27 de agosto al 16 de septiembre, la exposición de pintura ‘El poder del arte’, de la artista extremeña Martina Cortés Cuerva, conocida como La Cuerva. La muestra reúne una serie de obras enmarcadas en el expresionismo contemporáneo, donde la autora explora la relación entre música, emoción y color. Cada pieza está inspirada en una canción y busca trasladar la fuerza de la melodía a través de formas gestuales y cromáticas intensas. Con una trayectoria consolidada en el ámbito del arte contemporáneo español, La Cuerva presenta una propuesta en la que el color adquiere un papel central.