El arreglo de la travesía urbana de Plasencia entre las dos nacionales acabará a finales de 2025

Fernando Pizarro calificó ayer de «obra fundamental para la ciudad» la mejora de las travesías de las carreteras N-110 y N-630 a ... a su paso por Plasencia. Lo hizo 24 horas después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobara provisionalmente el proyecto de trazado que va desde el Puente Nuevo hasta la gasolinera de la estación de tren. Adecuará los acerados actuales, implementará carriles bici, reordenará los estacionamientos e instalará iluminación eficiente, entre otras actuaciones.

«Para nosotros es muy importante, porque tiene que ver con el desarrollo de la zona», dijo el alcalde de la ciudad, que ofreció algunos detalles de esta obra que, si se cumplen los plazos previstos, empezará en la primavera del próximo año y acabará antes de que finalice el 2025: «Es la rehabilitación de lo que ya se hizo a finales del siglo pasado, como los pavimentos o plaquetas de acerados. Ahora toca la exposición pública del proyecto para presentar alegaciones y durará un mes. A partir de ahí vendrán los siguientes movimientos: conclusión del proyecto, presentación, licitación y adjudicación».

Eso sí, dijo que tiene miedo que haya alguna «intervención negativa de algunos ámbitos del PSOE. Antes nos pasó algo parecido en la calle Factor».

Esta obra se incluye dentro de otra más estructural que abarca la completa modernización de la zona oriental de la ciudad. A la «humanización» de la travesía entre las dos nacionales, se suma la renovación de la Puerta de Talavera, la construcción de un nuevo colegio y la construcción de nuevas plantas para el aparcamiento de La Isla. «Supone una inversión global de unos 10 millones de euros para los próximos años», anticipa Pizarro.

En relación a la primera obra, la anunciada por el Gobierno, el alcalde reconoció que llega tras «una larga negociación con el Ministerio, que aproximadamente ha durado cuatro años, y donde hemos podido introducir dos elementos que teníamos contemplados en el Plan General. Ha sido un trabajo conjunto de muchos años para poder sufragarlo con fondos europeos».

Glorieta y vial en las Huertas

Esos elementos tienen que ver con la construcción de una glorieta a la altura de la escalinata de la calle Vera Cruz, justo enfrente de la entrada al campo de fútbol del parque de La Isla; y con la construcción con un vial que saldrá de esa glorieta y dará acceso al nuevo colegio, como a la parcela urbanizable de las Huertas y al aparcamiento de los ascensores.

Una vez concluya toda la rehabilitación, ese tramo de la N-110 a su paso por la avenida del Valle será de propiedad municipal y por tanto de mantenimiento municipal. Y una vez que finalice, será cuando el Ayuntamiento de Plasencia emprenda la obra de la glorieta de la Puerta de Talavera con el objetivo de «mejorar el tránsito de vehículos y tener menos emisiones de CO2».

El Ayuntamiento intentó construir esa rotonda con cargo al proyecto anunciado por el Ministerio, pero la normativa no lo permite. «El espacio es muy limitado y el Ministerio tiene que construir sus glorietas en virtud de los estándares de las vías nacionales. Cuando finalice la obra, pasará a ser municipal, y esos estándares, nosotros no tenemos que cumplirlos. De todas formas, tendrá las dimensiones adecuadas. No será una gran obra, sino una intervención quirúrgica muy explícita y que no conlleva una gran inversión».

De momento, hasta que las máquinas puedan actuar en la Puerta de Talavera (no será antes de 2026), el Ayuntamiento trabaja en adquirir las casas que serán objeto de derribo. Solo faltaría por negociar las condiciones con los propietarios de los inmuebles más grandes blancas, los de la zapatería de Salvador Alcón y otro más pequeño que está al lado.

Cuando todo el proyecto finalice, se habrá invertido unos diez millones de euros: cuatro para el colegio, tres para la travesía de la avenida de la Vera y la avenida de España, dos para las plantas del parking y uno más para la glorieta de la Puerta de Talavera.