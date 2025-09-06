El arreglo del mástil permite izar la bandera de Extremadura

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El arreglo del mástil de la rotonda de las Víctimas del Terrorismo ha permitido finalmente mantener la tradición en la previa del Día de Extremadura. Ayer se izó la bandera autonómica en un acto simbólico que congregó a autoridades municipales, representantes de la Policía Local y numerosos ciudadanos, con aplausos y el himno regional de fondo. Tras meses sin ondear la enseña nacional por su deterioro, el mástil fue reparado a tiempo para acoger la bandera verde, blanca y negra, que permanecerá visible durante todo el mes septiembre.