Arrancan unas Ferias de Plasencia condicionadas por la borrasca Óscar

Nunca llueve a gusto de todos. Y si no, que se lo pregunten a los agricultores del valle del Jerte. O a las personas ... que llevan un año esperando las Ferias de Plasencia. Como si se tratara del 'Carrusel deportivo', tirando de analogía de minuto y resultado, una y otra vez actualizan la web de la Aemet para comprobar si la previsión del tiempo trae noticias más favorables. Siguen siendo malas, pero no tanto como hace cinco días.

La borrasca Óscar va a llegar a Plasencia este miércoles sí o sí. Y va a dejar lluvias continuas y persistentes, según dice la Agencia Estatal. Sin embargo, puede que ofrezca una tregua de viernes a domingo, con chaparrones que se pueden convertir en esporádicos.

El Ayuntamiento se ha puesto en lo peor y ha dado por sentado que ninguno de los conciertos al aire libre se van a poder llevar a cabo. De esta forma, ha decidido montar una carpa con capacidad para 2.000 personas en el campo de fútbol de tierra de la Coronación. Se asegura así que puedan desarrollarse los espectáculos con normalidad. «Era eso o suspender los conciertos, ya que los artistas nos decían que no se atrevían a montar los equipos», reconoce David Dóniga, concejal de Festejos.

En esa mesa de urgencia con fuerzas de seguridad y técnicos, todos acordaron que el parque de la Coronación era la ubicación con mejores condiciones para acoger conciertos bajo techo. «En la Plaza Mayor -con las farolas, los árboles y el tráfico-, era muy complicado. Otro sitio que estudiamos fue el Berrocal, que no era posible porque ya están instaladas las casetas privadas y 'El Búnker'. Y también miramos la Torre Lucía, pero los camiones que debían instalar la carpa no entran y los anclajes que lleva no se pueden en el suelo de ese recinto, que es patrimonio protegido», explica David Dóniga.

Habrá cuatro jornadas de conciertos: miércoles con las Nancys Rubias (23.00), jueves con Camela (22.30), viernes con una sesión de dj con Sofía Cristo, Cristian Deluxe, Dani Serra y Jaime Silvero (20.30) y el sábado con el festival de los 80 y 90 con Paco Santos (21.30). El único de pago será el concierto de Camela, por lo que se cerrará el perímetro, pero dentro habrá barra de bar. El concierto programado que sí se cae es el del grupo Triana, «por problemas administrativos».

Ha habido gente que decía el 'bolo' de Camela se podía haber celebrado en el Palacio de Congresos. «No es un espacio municipal, sino que lo gestiona la Junta de Extremadura. No es un concierto para realizarlo en un teatro o en un palacio de congresos. Aparte, el de Plasencia tiene 700 butacas y ya van vendidas 1.200 entradas», señala el edil. Todos tendrán que ver el concierto de pie, por lo que las personas con movilidad reducida podrán solicitar la devolución del dinero de las entradas.

Otros que miran con inquietud el pronóstico del tiempo son los establecimientos de San Martín, San Nicolás y San Esteban, zonas donde se va a desarrollar la Feria paralela. Los hosteleros del Rincón de San Esteban han solicitado la instalación de una carpa, pero todavía siguen esperando respuesta. Por si acaso, han tenido que suspender el concierto de Del Juré.

Volviendo a tirar de analogía deportiva, el desarrollo de las Ferias en los espacios exteriores se irá viendo 'partido a partido'. Para empezar, el pregón de Paco Santos se seguirá dando desde el balcón del ayuntamiento. Y los fuegos artificiales, se montarán igualmente. Solo se lanzarán si el tiempo lo permite.