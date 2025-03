Los Arcos mantiene el servicio del autobús urbano un año más

REDACCIÓN Lunes, 1 de agosto 2022, 07:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento en pleno ha dado luz verde a la prórroga solicitada por la cooperativa Los Arcos para dar continuidad a los servicios del autobús urbano. La medida salió adelante con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición al completo.

El bus urbano no atraviesa su mejor momento: las pérdidas son constantes desde 2020, así como las averías. A la pandemia se suma el encarecimiento de los carburantes, que no permite alivio en la situación.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento aprobó un reajuste en sus partidas presupuestarias que permitió destinar más de 80.000 euros a esta cooperativa.

La cooperativa Los Arcos se ha encargado de la flota de autobuses urbanos desde 1982 un servicio que no es obligatorio en las ciudades menores de 50.000 habitantes. Desde esta firma hicieron públicas las cifras, que arrojaban pérdidas de hasta 400.000 viajes en los últimos años.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento manifestó su apoyo a Los Arcos y anunció que, hasta que estuviera disponible un nuevo pliego que pusiera en marcha un proceso de adjudicación, seguirían ayudando a mantener el servicio.

Como por el momento no existe dicho pliego, era de esperar que se concediera la prórroga, pese a las averías registradas. Y es que no existía alternativa posible; si la prórroga no se hubiera concedido, Plasencia se habría quedado sin autobús.

