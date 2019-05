Araplasa ejecutará el plan de bacheo por 33.000 euros Socavones en la rotonda de la avenida de Portugal, en la urbanización de Valcorchero. :: a. solé Tapar los múltiples socavones que lucen en muchas calles es el objetivo de una iniciativa que estará seguida por el asfaltado de una quincena de vías ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 6 mayo 2019, 08:49

plasencia. Hasta ahora eran los operarios de la brigada de obras los que se ocupaban de bachear las calles y avenidas de la ciudad. Sin embargo, tal como anunció hace unos meses el alcalde, Fernando Pizarro, el equipo de gobierno había decidido que esta vez fuera una empresa externa la que ejecutara el plan de bacheo, con el fin de alcanzar a la mayor parte de los muchos agujeros y socavones que decoran las calles placentinas.

Por eso, tras la adjudicación aprobada, será la empresa Araplasa la que asuma una actuación que persigue adecentar las vías no solo para ofrecer una mejor imagen, sino sobre todo para facilitar la circulación por ellas. La mercantil placentina asumirá el plan de bacheo por 33.000 euros, pero el mismo estará seguido después por un plan de asfaltado que conlleve de verdad una mejora de calles y avenidas.

Además, según ha destacado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, este año el Ayuntamiento asumirá el mayor plan de asfaltado de los últimos tiempos. No en vano, será ahora cuando a esta labor se destine la mayor cuantía. Por el momento, se cuenta con 767.000 euros para adecentar el pavimento de las calles. Porque esta es la cantidad que se ha logrado con la venta de parcelas.

Se utilizarán para estas mejoras entre 600.000 y 800.000 euros logrados vendiendo suelo municipal

Cabe recordar que el plan de asfaltado de 2019 estaba sujeto a la enajenación de patrimonio en los presupuestos del actual ejercicio y fue uno de los motivos por los que la oposición criticó las cuentas municipales, precisamente al entender que la ciudad necesita un plan de asfaltado anual y que, por tanto, su ejecución no podía estar sujeta a la venta o no de suelo, no podía depender de que la enajenación saliera o no adelante.

Las principales avenidas

Esta vez se ha conseguido. El pasado marzo, el Ayuntamiento puso a la venta suelo público por valor de 1.363.975 euros. En concreto 15 parcelas, de las que 12 están ubicadas en Ciudad Jardín, otra en Valcorchero y otros dos solares en la zona centro. Uno de ellos en la calle Juan Correas, en las traseras de la avenida del Valle, y el más grande de todos, en la plaza del Obispo Amadeo, junto a la Puerta del Sol.

Entonces, José Antonio Hernández explicó que los fondos que se lograsen con la venta se destinarían a inversiones en general y, una buena parte de ellos, al plan de asfaltado de este año, en el que ya se trabaja y al se dedicarán entre 600.000 y 800.000 euros, según ha confirmado el edil popular. De las 15 parcelas, el Ayuntamiento ha logrado vender cuatro, dos en la urbanización de Ciudad Jardín y los dos solares ubicados en el centro urbano, y ha logrado recaudar 767.000 euros. Y tal como anunció Hernández, se destinarán a un plan de asfaltado con el que se quiere llegar a las principales avenidas de la ciudad, a buena parte de ellas cuando menos.

«La inversión doblará la de los últimos años y alcanzará a una quincena de calles, pero entre éstas están algunas de las más importantes, como la avenida Virgen del Puerto en el tramo de la Universidad, la de la Hispanidad, Portugal y la calle de la Ciudad Deportiva», detalló ayer el concejal de Urbanismo.

Vías que hoy presentan un estado deficitario y que en algunos de sus tramos, como es el caso de la rotonda de la avenida de Portugal, se mejorarán próximamente con el plan de bacheo adjudicado.