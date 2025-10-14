Se aprueba la urbanización de las traseras del colegio San Miguel

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado por unanimidad el proyecto de urbanización para un nuevo vial en la calle Capote, situada en las traseras del colegio San Miguel. El proyecto, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas Andrés López Albarrán, cuenta con un presupuesto base de 97.454,06 euros (sin IVA).

El documento presentado incluye el estudio básico de seguridad y salud, tal como exige la normativa vigente, y su aprobación permitirá avanzar en la urbanización de esta zona del sur de la ciudad donde, desde hace años, se reclama una mejora de los accesos y la ordenación del entorno.

Con la construcción del nuevo vial se pretende mejorar la comunicación y la seguridad en el entorno del centro escolar y facilitar la conexión con otras calles adyacentes del barrio.