«Nos estamos apagando porque no peleamos por lo que es importante»

Muchos placentinos cuentan desde esta semana con algunas herramientas con las que tratar de enfrentar el desánimo que se extiende con fuerza desde que la ... pandemia irrumpió y que la invasión de Ucrania ennegrece cada día un poco más.

Esas herramientas son las que el psicólogo José Manuel Párraga ha ofrecido esta semana en una charla-taller que ha impartido en el complejo cultural Santa María. Una actividad organizada por el Ayuntamiento, en el marco del programa 'Ciudades Saludables', con el objetivo de contribuir a realzar la importancia de la salud emocional y ofrecer pautas para cuidarla.

«Estas actividades siempre son precisas, pero en estos momentos son una necesidad imperiosa», afirma José Manuel Párraga, también enfermero del SES y profesor en la Universidad de Extremadura. «No porque ahora, a diferencia de antes, haya más enfermedad mental, que no es así, sino porque el malestar emocional va a más».

Según José Manuel Párraga, porque «vivimos en una sociedad dañina para nuestra salud mental, en la que se imponen unas expectativas tan altas que no somos capaces de conseguirlas y esto nos frustra». Una situación que unida al hecho de «las desgracias constantes que se venden, porque lo negativo es lo que vende, y que consumimos ya de forma inmediata por las nuevas tecnologías», nos impide o dificulta ver otra realidad, «el mundo de felicidad que también hay a nuestro alrededor y que se nos olvida». Por eso, afirma el psicólogo, «no ponemos ilusión en la vida y la actitud que tenemos no es la adecuada; nos estamos apagando porque no peleamos por lo que de verdad es importante». Centrados en los éxitos, «en ser los mejores, en tener más dinero, en ser los más guapos, en mostrar al menos eso en nuestros perfiles aunque en nuestro interior lo estemos pasando mal».

Descifrar enigmas

Dice Párraga que esto también tiene mucho que ver con «el mundo que hemos construido, en el que queremos todo y lo queremos ya», de tal modo que «estamos más centrados en llegar que en lugar de disfrutar del camino». Y esto nos hace olvidarnos del ahora, «que es de verdad lo único que tenemos». Y, por eso, «vivimos con miedo, como si estuviéramos corriendo de forma permanente delante de un tigre». En lugar de aprovechar el ahora para disfrutarlo, «para llenarnos de recuerdos positivos de los que tirar cuando lleguen los momentos malos, los que de verdad son problemas, los que antes o después nos van a llegar todos, y evitar así que nos hundan en el pozo».

Frente a la desgana y la tristeza que se expanden, José Manuel Párraga pidió a los placentinos que llenaron el auditorio de Santa María para escucharle, que se centren en el presente, que vivan el ahora, y les dio 'magia para su bienestar' enseñándoles a descifrar enigmas. «A tener la e de empatía, la n de neuroplasticidad, la i de ilusión, la g de gestionar las emociones, la m de motivación y la a de agradecimiento», detalló, y así aprender a dar y a valorar y «pensar que la vida es mágica y que lo mejor de ella es gratis o casi gratis».