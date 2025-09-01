La AOEX inicia la venta de dorsales para la Marcha Rosa del 5 de octubre

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:07 Comenta Compartir

La delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en la próxima edición de la Marcha Rosa de Plasencia, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

La cita arrancará a las 12.00 horas en el parque de El Cachón, lugar de salida y llegada de un recorrido circular de unos tres kilómetros, pensado para todas las edades y condiciones físicas. Desde las 11.00 horas, además, se desarrollarán actividades de animación dirigidas a los asistentes y familiares.

Los dorsales pueden adquirirse en los puntos de venta habilitados: la sede de AOEX en Plasencia (Paraje de Valcorchero, Local 10, frente al Hospital Virgen del Puerto), de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas; la plaza Mayor, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y también los viernes por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas; y en Carrefour, los sábados de septiembre a partir de las 10.00 horas.

La delegación local de la AOEX anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha solidaria, ya tradicional en el calendario deportivo placentino, que cada año tiñe de rosa las calles de la ciudad para dar visibilidad, apoyo y esperanza en la lucha contra el cáncer de mama y recaudar fondos económicos.