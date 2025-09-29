Antonio Orantos será el máximo responsable de la Guardia Civil en Aragón El placentino, recientemente ascendido a general de brigada, estaba hasta ahora destinado en Cantabria

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El general de brigada Antonio Orantos Míguez (Plasencia, 1967) asumirá en los próximos días la jefatura de la Guardia Civil en Aragón, tomando el relevo de Francisco Javier Almiñana, que pasó a la reserva en marzo.

Orantos, hasta ahora coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, acaba de ascender a general de brigada, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su nombramiento llega a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas en el instituto armado.

El mando extremeño llevaba tres años y medio al frente de la Benemérita en Cantabria, puesto que asumió en 2022 tras el ascenso de su antecesor, Luis del Castillo. Durante este periodo, su labor fue destacada tanto por la institución como por fuentes oficiales, que resaltaron su solvencia profesional y su amplia experiencia operativa.

Formado en la Academia General Militar de Zaragoza, en la que ingresó en 1990, Orantos obtuvo el empleo de teniente de la Guardia Civil en 1993. Su carrera incluye destinos en las Islas Baleares, Huelva, Cáceres y Vizcaya. Precisamente en el País Vasco desarrolló parte de su trayectoria en plena lucha contra ETA, participando en operaciones clave como la desarticulación del 'comando Vizcaya'.

25 condecoraciones

A lo largo de su servicio, ha recibido 25 condecoraciones, entre ellas la Cruz con Distintivo Rojo del Mérito de la Guardia Civil, reservada para actuaciones de especial relevancia en las que la integridad de los agentes se ha visto en riesgo.

Con 58 años, el nuevo general de brigada afronta ahora el reto de dirigir la Guardia Civil en Aragón, una región de especial importancia estratégica y operativa para el cuerpo.