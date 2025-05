Cáritas en Plasencia: 25 años para los que no tienen nada ni a nadie

A. B. H. Viernes, 19 de noviembre 2021, 07:49 Comenta Compartir

Después de cuatro años en la calle por su adicción a las drogas y sin respaldo familiar, «no se lo recrimino, lo entiendo», Miguel lleva un mes en el Centro de Acogida Temporal (CAT) de Cáritas. Como él hay ahora otras 15 personas en busca de una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para 'volver a ser', el título del programa que la acción social de la Iglesia lleva a cabo en Plasencia desde hace 26 años. Un centro abierto todos los días del año para seguir marcando un camino de esperanza, «porque nadie tiene el futuro escrito», a quienes creen haberla perdido, como han recordado sus responsables en el acto de celebración este jueves de los 25 años del CAT, los que se cumplieron el pasado año y que la pandemia impidió celebrar.

Un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Junta y del alcalde, entre otros, que ha servicio para destacar y agradecer el trabajo de quienes atienden y cuidan a los que no tienen a nadie ni nada. Pero también, quiso recordar Fernando Pizarro, a quienes hicieron posible que el CAT se convirtiera en una realidad en la ciudad. De ahí que buena parte de las palabras de agradecimiento que se pronunciaron ayer se dirigieran a Guillermo Fernández Vara, «porque desde el inicio hasta ahora ha sido un valedor de Cáritas en Plasencia», destacaron los responsables de la organización. Como director de Salud Pública, consejero y presidente.

«Se crea o no, el sufrimiento existe y, por eso, no me canso de poner en valor a organizaciones que como Cáritas representan la salud moral de la sociedad», dijo Vara. «A personas que ayudan a otras a tener una existencia medianamente digna, porque no vivimos en el mejor de los mundos». Una labor imprescindible la de Cáritas que ha alcanzado en los últimos 25 años a más de 20.000 personas.