Un año más de cárcel por amenazar desde prisión a su expareja a través de su hija

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a un año de prisión impuesta a un hombre por un delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, cometido desde el Centro Penitenciario de Cáceres mientras cumplía desde enero de 2025 otra condena por hechos similares.

El fallo ratifica íntegramente la sentencia dictada el 9 de junio por el Juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia, que consideró probado que el acusado, durante una conversación telefónica con su hija, profirió amenazas contra su expareja. En esa llamada, le dijo que «la venganza va a ser terrible, la vais a llorar mucho y le vais a tener que llevar flores al cementerio».

La Audiencia entiende que el acusado pronunció estas palabras con la intención de que su hija se las transmitiera a su madre, incumpliendo así la orden judicial que le prohibía comunicarse con ella «por cualquier medio». La Sala rechaza el argumento de la defensa, que sostenía que el acusado desconocía que la prohibición también abarcaba las comunicaciones a través de terceros.

Los magistrados recuerdan que el acusado ya había sido condenado en octubre de 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Cáceres por tres delitos de maltrato y amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, con penas de trabajos en beneficio de la comunidad y restricciones de acercamiento y comunicación. Esta nueva condena, señalan, se produce por hechos posteriores y constituye un quebrantamiento de aquella resolución previa.

Durante el juicio también se analizó una segunda frase atribuida al acusado –«Yo no puedo salir, pero cualquiera puede ir y quemar el coche o lo que haga falta»–, aunque el tribunal determinó que no quedó suficientemente acreditado que la pronunciara durante una visita en prisión.

En su sentencia, la Sala presidida afirma que el hombre «utilizó a su hija como instrumento» para amedrentar a la víctima, lo que constituye una forma de autoría mediata prevista en el artículo 28 del Código Penal. Por ello, confirma íntegramente la condena impuesta por el juzgado placentino.

El fallo establece para el condenado un año de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y seis meses, y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante el mismo periodo. Además, deberá asumir el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.