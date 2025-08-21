La ampliación del sociosanitario está paralizada por problemas con infraestructuras eléctricas

La Junta de Extremadura está revisando el proyecto para ampliar el centro sociosanitario de Plasencia y busca la forma de desbloquear su ejecución tras más ... de dos años de silencio administrativo desde la formalización del contrato. El debate volvió al primer plano en la última sesión del Ayuntamiento de Plasencia, donde gobierno y oposición cruzaron reproches sobre el origen del retraso y las responsabilidades para reanudar las obras.

Hace casi dos años y medio que no hay comunicación pública en un proceso de licitación que todavía sigue abierto. El 16 de marzo de 2023 se anunció la propuesta de adjudicación a Ferrovial para levantar un nuevo edificio en el complejo, y el 7 de mayo de 2023 se formalizó el contrato. Desde entonces, no ha habido avances. El contrato de obras ascendía a 9.730.270,51 euros (con IVA) y tenía un plazo de ejecución de 24 meses.

Durante el pleno, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, reprochó al equipo de gobierno que, a su juicio, haya perdido el pulso reivindicativo ante la Junta y reclamó garantías de ejecución. «Ese proyecto se ha convertido en un plano que está guardado en el cajón de algún despacho. ¿Qué piensa hacer usted para que esa obra adjudicada no se quede en papel mojado?», preguntó.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, defendió que mantiene la presión ante la administración autonómica y situó el problema en condicionantes técnicos detectados antes de que el anterior Gobierno abandonara la Junta: «Soy igual de reivindicativo. Lo que pasa es que, en esta ocasión, casi me tenía que manifestar en contra del Gobierno que ya no está».

Explicó que, antes de ese relevo, la empresa adjudicataria «planteó una serie de cuestiones por las cuales no se podía realizar el proyecto, entre ellas algunas infraestructuras eléctricas». Según Pizarro, el Ejecutivo saliente quiso, de cara a las elecciones, «dar un anuncio inmediato y enseñarnos una infografía que era maravillosa, pero que no se podía llevar a efecto».

«En este momento revisan el proyecto, intentando que las empresas de los servicios afectados hagan los cambios oportunos para que ese pabellón se pueda realizar», afirmó.

El regidor añadió que los presupuestos de 2025, que no llegaron a aprobarse, incluían partidas para la ampliación del sociosanitario. «Contemplaban también la financiación de esta obra, que se llevará a cabo cuando todo ese desaguisado de mal proyecto que se presentó se pueda solucionar», apuntó.

El proyecto en cuestión prevé un nuevo edificio de 6.903 metros cuadrados dentro del recinto actual, con sótano técnico y dos plantas: una para la unidad residencial y servicios generales, y otra para una unidad hospitalaria y otra comunitaria. La memoria justificativa del SES describe tres grandes áreas funcionales: una unidad de larga estancia que sustituya a la actual y mejore la atención a pacientes con mayores niveles de dependencia; una unidad hospitalaria para un máximo de 30 personas destinada a la discapacidad intelectual grave; y una unidad comunitaria, también con capacidad máxima para 30 usuarios, enfocada a la rehabilitación de cara al alta o a estancias prolongadas de pacientes más autónomos. El proyecto plantea un edificio de planta cuadrada articulado en torno a tres grandes patios.

A día de hoy, la clave está en esa revisión técnica que, según Pizarro, lleva a cabo la Junta de Extremadura «en contacto con las empresas de los servicios afectados» para introducir los cambios necesarios y poder licitar o reactivar trabajos con garantías.