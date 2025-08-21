HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel de la Junta de Extremadura con las características de la inversión. HOY

La ampliación del sociosanitario está paralizada por problemas con infraestructuras eléctricas

La Junta revisa el plan para reactivar la obra, que prevé un nuevo edificio con unidades residenciales, hospitalarias y comunitarias

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:59

La Junta de Extremadura está revisando el proyecto para ampliar el centro sociosanitario de Plasencia y busca la forma de desbloquear su ejecución tras más ... de dos años de silencio administrativo desde la formalización del contrato. El debate volvió al primer plano en la última sesión del Ayuntamiento de Plasencia, donde gobierno y oposición cruzaron reproches sobre el origen del retraso y las responsabilidades para reanudar las obras.

