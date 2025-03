La ampliación del parking de La Isla se volverá a licitar con el mismo proyecto

El Ayuntamiento de Plasencia sigue empeñado en sacar adelante el proyecto de ampliación del parking de La Isla más allá de la interpretación adversa que ... hayan podido hacer los jueces. Para ello, va a volver a sacar a licitación el mismo diseño, pero después de cambiar la norma del Plan General Municipal (PGM) que ha sido la responsable de que el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cáceres, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, después, lo hayan anulado en los últimos meses de forma consecutiva.

Esa norma urbanística del PGM dice que «el forjado superior del edificio se dispondrá de tal forma que el suelo terminado se configurará como espacio libre público y tendrá su cota coincidente con la del viario circundante». Es decir, los juzgados extremeños han echado por tierra el proyecto «porque el techo del aparcamiento sobresale de la cota de rasante del vial».

Fernando Pizarro, en la comparecencia de este miércoles para hablar de planes futuro para el entorno de la avenida del Valle, reconocía seguir sin entender la postura del TSJEx. «Nos venía a decir que tenía que ser subterráneo. Y más subterráneo no se puede hacer a causa de las aguas del río», decía el acalde, al tiempo que matizaba que «la última planta del parking solo afectaría a la parte más alta de la avenida del Valle».

Por este motivo, para no enredarse en una batalla interminable de recursos y apelaciones y no correr el riesgo de perder los 800.000 euros de ayudas europeas, el Ayuntamiento de Plasencia decidió no recurrir al Supremo. «No se va a recurrir porque no se dan los motivos casacionales que indica la ley, como puede ser la vulneración del ordenamiento jurídico entre otros», explicaba en su día José Antonio Hernández, concejal de Urbanismo.

Como alternativa a esto, el equipo de gobierno ha decidido modificar el Plan General Municipal, sobre todo la norma relacionada con la cota coincidente con la del viario. «Para que el parking se pueda realizar, requiere una modificación del Plan, que es lo que nos plantea la sentencia. Y eso es lo que están haciendo ahora los técnicos», aseguraba Fernando Pizarro.

El proyecto original de ampliación del parking de La Isla se va a mantener prácticamente intacto. A partir de aquí, solo queda completar ña burocracia administrativa para sacar adelante la modificación del PGM, que se llevará a cabo el próximo semestre, y emitir la licitación de las obras, ya en 2024.

En el caso de que las mismas empresas u otras decidan recurrir el proyecto, el Ayuntamiento de Plasencia se asegura que la interpretación del PGM de los jueces de la ampliación esta vez sí sea favorable.

Ese proyecto de ampliación pretende levantar una nueva planta con 182 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarían a las 348 que ya existen en la actualidad. Se trata de una obra en el que se invertirán cerca de un millón de euros, de los que 800.000 son fondos europeos que corresponde a una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) concedida al Consistorio placentino.