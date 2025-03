«Amazon no es el enemigo, pero hace mucho daño a las tiendas de barrio»

Tiene más de 200.000 suscriptores en sus redes sociales. Y eso ya es mucho, al menos para las editoriales, que saben que una de ... sus reseñas en Instagram o en Tik-tok puede suponer que uno de sus libros venda unos cuantos ejemplares más. Patrica Bejarano Martín ha hecho de la vocación su profesión, compartida entre sus seguidísimos vídeos en internet y su trabajo en la librería El Tintero.

–¿Se puede decir que es una 'influencer' literaria?

–Yo me considero más en una recomendadora de libros, creo que se adapta mejor a lo que hago en las redes sociales y en mi trabajo.

–¿Cómo empezó esa aventura?

–Hace más de diez años. Mis amigos de la universidad se habían ido fuera y tenía un poco más de tiempo libre. Lo dediqué a la lectura. Comencé a compartir los libros que leía en Instagram, como un aspecto cotidiano de mi vida. Sin esperarlo, empezó a seguirme mucha gente solo por los libros y decidí dedicar el perfil a la literatura.

–¿Las editoriales están pendientes de lo que pueda decir?

–Creo que sí, tanto de mí como de otros compañeros. Al final, somos un escaparate de novedades. Y gracias a nosotros, esos libros llegan a más personas. Mi trabajo en Instagram influye en la venta de libros, sin ninguna duda.

–¿Esas editoriales tratan de influir en su opinión?

–Nunca lo hacen. Mi reseña es honesta aunque ellos me hayan enviado personalmente el libro. Suelo tener un contacto directo con las editoriales, mucho más que con los autores, aunque los escritores del ámbito romántico juvenil también tienen un trato muy cercano.

–A Inma Rubiales, la presentó en la Feria del Libro...

–Una de las mejores cosas que me han dado las redes sociales es poder tener un trato más personal con esos autores. Para mí, forman parte de las mejores experiencias de mi vida.

–¿Las librerías han pasado de ser sitios de recogimiento a ser casi parques temáticos por su aspecto visual?

–No lo sé. Lo que sí siento es que la gente joven va ahora mucho más a las librerías, no sé si por el fenómeno de Instagram y Tik-Tok, que son plataformas que mueven muchos libros. Es bonito que los jóvenes vayan a las librerías, sea de la forma que sea.

–¿Hay una gran brecha generacional en los intereses de la lectura?

–A veces, la gente adulta tiene prejuicios a la hora de aproximarse a lo que leen los jóvenes. Por ejemplo, el tema lgbt interesa mucho en el público joven. Vendemos muchísimos libros con personajes con todo tipo de sexualidades.

–¿Las recomendaciones que hacen los profesores de literatura se adaptan a los nuevos tiempos?

–Sí, sí se nota. Incluso, muchos profesores nos piden recomendaciones a nosotros como libreros. Nos preguntan qué tipo de lecturas les puede gustar más a los alumnos o les puede enganchar. Tratamos de sugerirles novelas que estén adaptadas a su edad y a sus intereses. Quien se engancha a la lectura de joven, de mayor seguro que tendrá la iniciativa propia de leer títulos más clásicos.

–¿Quién le inculcó su gusto por la lectura?

–Mi padre y Antonio Tejero, el director de mi colegio, Miralvalle, que me recomendó los libros de Roald Dahl. Me adentré en el libro de 'Las brujas' y me apasionó. A partir de ahí, surgió mi interés por leer Harry Potter y acudir a la biblioteca.

–¿Alguna lectura recomendable para este verano?

–Para los más románticos, recomendaría un libro que se llama 'Las reglas del juego', de Sarah Adams. Es muy ameno y te ayuda a desconectar. Y otro que debería leer todo el mundo es 'Peter Pan'.

–Amazon, ¿es el enemigo?

–No creo que sea el enemigo, pero hace mucho daño a las tiendas de barrio, no solo a las librerías. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer a la persona y recomendarle lo que se puede adaptar a sus intereses. Nos hemos acostumbrado a una inmediatez que nosotros también podemos brindarles. Si no tenemos un libro, al día siguiente puede estar aquí.