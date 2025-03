Amable Mateos disputará a Alfredo Moreno la secretaría general del PSOE placentino

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 30 de marzo 2022, 19:53 Comenta Compartir

Amable Mateos Vázquez, un histórico militante del PSOE, que ya formó parte del comité local que lideró David Núñez, disputará la secretaría general a Alfredo Moreno, portavoz municipal y hasta ahora vicesecretario general.

Mateos Vázquez encabezará una candidatura en la que, como secretaria de organización, figurará la exedil Nuria López, quien ya disputó la secretaría general en 2018 a Blanca Martín.

El llamado 'sector crítico' del PSOE placentino ha optado finalmente por presentar su propia candidatura, después de que las negociaciones llevadas a cabo con el equipo de Alfredo Moreno no hayan fructificado.

Según ha explicado Nuria López, la falta de acuerdo se ha debido a la secretaría de organización, el puesto solicitado para ella y al que se ha negado Alfredo Moreno, al entender que requería contar para el mismo con una persona de su confianza.

«Les hemos pedido que yo ocupara la secretaría de organización y un tercio el comité local, pero se han negado», señala al exedil. «He pedido a Alfredo que me diera un voto de confianza, que estoy dispuesta a trabajar con él en favor del partido y no ha querido», añade. «Hay que ceder de verdad si realmente se quiere la integración y no lo han hecho».

La asamblea

Nuria López asegura que lo que les ha ofrecido el todavía vicesecretario general son cuatro puestos en el nuevo comité local, «pero sin detallar ni cuántas personas conformarán el mismo ni qué cargos tendrían». Es el motivo por el que se han negado y por el que han optado por presentar su propia candidatura.

No obstante, no se descarta que antes de la votación que tendrá lugar en la asamblea convocada para este jueves, a partir de las 19.30 horas en el complejo cultural Santa María, ambas partes intenten una nueva negociación que conlleve una lista única y de integración que muestre que de verdad el PSOE de Plasencia ya es un partido unido, como a todos les pidió el secretario general, Guillermo Fernández Vara, en el último encuentro que mantuvo con los militantes placentinos.

Una cita en Las Claras en la que también participaron el secretario provincial, Miguel Ángel Morales, y la hasta ahora secretaria local, Blanca Martín. «A los dos ya les hemos comunicado que registraremos nuestra propia candidatura ante la falta de acuerdo con Alfredo Moreno y su equipo», ha concluido Nuria López.

