Altup: «No pedir la bandera azul es un golpe bajo para el turismo»

El Ayuntamiento no va a pedir este año la bandera azul para el canal de baño de la Isla. Lo descarta por el momento porque no ha llevado a cabo todas las mejoras precisas para conseguir que la calidad del agua sea excelente.

Y esta decisión de aparcar la solicitud del distintivo de calidad «es un golpe bajo para el turismo de la ciudad», afirma Teo Magdaleno, presidente de la Asociación de alojamientos turísticos de Plasencia (Altup).

La solicitud de la bandera se llevó a cabo el pasado año, con el objetivo de haber convertido a la ciudad en el verano de 2022 en la primera de la provincia cacereña en lograrla, en la primera ciudad extremeña en contar con una 'playa urbana'.

Una iniciativa de la Concejalía de Turismo que fue muy aplaudida por Altup, que se puso a su disposición para ayudar en lo que pudiera y lograr el distintivo.

Sin embargo, antes de que se resolvieran las solicitudes presentadas, el Ayuntamiento decidió retirar su expediente. El agua del canal no tenía la calidad exigida para la bandera y no se iba a conseguir. Pero la edil de Turismo, Belinda Martín, se comprometió entonces a realizar la mejoras precisas para volver a solicitar el distintivo al año siguiente, es decir, el actual. Y no va a ser así porque las mejoras realizadas son insuficientes para garantizar la excelencia del agua.

«La bandera azul fue un compromiso de la concejala de Turismo y lo está incumpliendo». A juicio del presidente de Altup, «no se entiende que con el compromiso adquirido no se trabaje para ello, con el impulso económico tan importante que supondría la bandera azul para el conjunto de la ciudad», declara Magdaleno, para quien «son insuficientes» los 200.000 euros que el Gobierno local quiere destinar a la Isla, para poder optar a la bandera azul cuando sea posible, de los fondos europeos logrados para sostenibilidad turística.

Lo cierto es que no se sabe cuándo será posible solicitar el distintivo de calidad, porque según ha detallado el alcalde al respecto, en el plazo de un año se espera contar con el proyecto de mejoras para financiar con esos 200.000 euros. Después llegarían las obras. «Con esta política turística vamos a la deriva», concluye el presidente de Altup.